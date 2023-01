Aguirre: «En apenas una semana nos jugamos mucho ante Osasuna y Celta»

El entrenador del Real Mallorca, Javier Aguirre, manifestó que el choque ante Osasuna de esta jornada será «difícil» y que el rival es un equipo que compite a un alto nivel y que tiene las ideas muy claras. El técnico les dijo a los futbolistas que recuerden salir con esa actitud del último partido jugado ahí la pasada temporada. «No nos puso las cosas fáciles en ese partido, ahora nos jugamos los tres puntos y ninguno de los dos tienen la tarea hecha. Será un partido distinto desde el punto de vista del ánimo del rival», reflexionó el entrenador del Mallorca.

Aguirre indicó que no va a pedir ningún refuerzo que ocupe la baja de Lago Junior y tampoco de Javi Llabrés, que previsiblemente será el próximo en cambiar de aires. «Javi tiene que salir y le dije que necesita jugar, me da igual en el Mallorca B (que no puede por motivos de contrato) o en un Segunda o un Primera. No sé dónde irá. No me estorba, entrena muy bien y hay que ver qué solución le damos. Es futuro del Mallorca y el canterano con mayor proyección que tenemos», manifestó Aguirre.

El técnico le dio mucha importancia a los encuentros que debe afrontar ahora de forma consecutiva. «Tendrán que jugar todos los jugadores. Nos enfrentamos a Osasuna, Real Sociedad en Copa y Celta, nos jugamos el futuro en la Liga y sobre todo en la Copa aunque quede mucha Liga, pero para bien o para mal podríamos dar un buen salto en estos dos partidos próximos».

El mexicano no quiso hablar de nombres de futuros fichajes y aseguró que ningún equipo va a pagar la cláusula de Kang In Lee. El coreano, por cierto, será titular este sábado ante Osasuna al igual que Pablo Maffeo. Desde el punto de vista deportivo Dani Rodríguez es duda con vistas al encuentro de el Sadar mientras que Iñigo Ruiz de Galarreta también arrastra molestias, aunque los dos viajan a Pamplona.