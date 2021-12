Llega la temporada a la jornada 16 y lo hace en forma de partido grande para el Mallorca. Los de Luis García visitan hoy el Wanda Metropolitano (18:30 horas) en uno de esos encuentros de prestigio durante un curso largo y donde citas como la de hoy siempre se afrontan con una motivación especial. En Asia definitivamente van a pedir la dimisión de Tebas. En Japón y Corea tendrán que esperar más allá de la una de la madrugada para ver a sus ídolos Take Kubo y Kang In, pero al menos en España el choque llega esa hora entre la sobremesa del sábado y la siesta de sofá. Perfecto. Aclarado lo importante, el otro aspecto notable es saber cómo va a salir hoy el equipo rojillo. Ya estamos plenamente concienciados de que este no es un partido de la Liga del Mallorca por lo tanto los menos exigentes pedirán que no se repita lo del Bernabéu. Los más ambiciosos soñarán con un empate y los optimistas por naturaleza seguro que piensan que dar la sorpresa en el Wanda es posible.

Ante este abanico de sensaciones lo mejor es mirar los números. El Atlético no ha perdido ningún encuentro en su estadio, por lo que exigir el triunfo es tal vez pedir demasiado. Tres visitantes han empatado, la Real Sociedad (2-2), el Athletic Club (0-0) y el Villarreal (2-2) y a partir de ahí todo han sido victorias locales. El equipo rojiblanco llega a este encuentro más descansado que el Mallorca porque esta semana no ha jugado Copa, pero lo hace con la mente puesta en Oporto, que es donde se juega realmente la vida deportiva esta temporada. Este periodo de ‘entreguerras’ no suele venir bien a ningún equipo y por ahí tal vez el Mallorca tenga la oportunidad de meter mano al rival colchonero. Deportivamente el equipo de Luis García lleva despertando demasiadas dudas cuando juega fuera. Ganó al Alavés y a partir de ahí la intermitencia le llevó a disputar partidos más que aceptables en el Reale Arena y Mestalla combinados con otros para olvidar como el protagonizado en el Bernabéu, Vallecas o San Mamés. Claros y nubes. Un poco de todo. ¿Qué rostro mostrará hoy? Buena pregunta. No estará Salva Sevilla y esto es una mala noticia. Más allá del rol que asume esta temporada, el andaluz es el que mejor para y acelera al equipo y hoy no estará. Take Kubo estará en la lista, pero otra cosa es que salga de inicio. El japonés, sobre el que hay depositadas muchas esperanzas, de momento no es resolutivo. Las lesiones han impedido que tenga continuidad, es cierto, pero su participación en el juego por el momento está reñida con la incidencia en el desarrollo de los partidos. El deseo es que esto cambie y tal vez hoy, con la motivación especial que tendrá, puede ser un gran día para que tome el protagonismo que se merece. A partir de ahí de lo que se trata es de aprovechar los buenos momentos de los jugadores. Por ejemplo, el de Ángel Rodríguez, también conocido como Ángel del Getafe y autor de los dos goles en el partido de Copa. Y es que el encuentro ante el Atlético exige que cada uno dé lo mejor del primer minuto al último. En el Atlético la nota más destacable es que diecisiete partidos después de su fichaje desde el Hertha Berlin, Matheus Cunha irrumpe este tarde en el once titular rojiblanco, a siete puntos del liderato y frente a un partido indudablemente crucial en el estadio Wanda Metropolitano. Simeone rotará y Luis Suárez será suplente y Jannick Carrasco no estará ni en la convocatoria. Tampoco Jiménez. Lemar y Hermoso tampoco jugarán. Inconscientemente el partido ante el Oporto estará presente hoy en el estadio del Atlético. Es el factor que puede motivar que el Mallorca tenga sus opciones frente al segundo de la Primera División. Será difícil, pero nada es imposible. La fe del Mallorca se pone hoy a prueba ante uno de los gallos.