Los mensajes cruzados han llenado la sala de espera del partido del morbo. El reencuentro entre Mallorca y Espanyol de este viernes (20.00 horas) ha dejado un primer aperitivo con la comparecencia ante los medios de los dos entrenadores, Vicente Moreno y Luis García Plaza. Empezaba el asalto el técnico perico, que por la mañana apuntaba a los baleares como posible «equipo revelación» y disparaba un dardo hacia la gestión deportiva del club en su última campaña al recordar que esta temporada «ha hecho una inversión importante, a diferencia de otros años, con jugadores de nivel». Ya por la tarde respondía el preparador bermellón, que pese a negar la rivalidad entre ambos recurría a la ironía para lanzar su ataque: «La verdad es que tenemos una experiencia increíble, vamos», sentenciaba tras repasar la alineación que presentó contra el Alavés. «A lo mejor es que los hacemos buenos», añadía.

Luis García Plaza iniciaba su discurso sin dar demasiados rodeos. «Cada uno dice lo que piensa», resaltaba sobre las palabras de Vicente Moreno en las que afirmaba que «el Mallorca puede ser una de las revelaciones del curso». «No sé si piensa que seremos la revelación si nos salvamos sin ningún apuro», contestaba LGP. «Ellos salvándose sin ningún apuro no serían revelación. Creo que la diferencia es esa».

«No puedo hablar de otras temporadas ni sé lo que pensará Vicente de ese año», continuaba explicando el entrenador del Mallorca. «Todos sus fichajes vienen también de Primera. Ha dicho que habíamos firmado mucha experiencia y en la alineación del otro día había seis jugadores de aquel año, contando a Take, y de los otros cinco la experiencia es tremenda», ironizaba. «Maffeo, que sí que es verdad que ha jugado tres partidos; Russo que debutaba, y luego Oliván, Mboula y Galarreta», argumentaba.

«Vicente ha dicho que hemos hecho ocho fichajes, pero ellos han hecho siete. No nos podemos comparar. Ellos hace dos años compraron muy caro, por valor de 40 millones millones de euros, y ahora lo está disfrutando. Rivalidad no hay. Mallorca y Espanyol fueron dos equipos que hicieron un temporadón. Ellos estaban obligados y nosotros sorprendimos al llegar a los 82 puntos. Él sí es verdad que a veces ha hablado de nosotros, como en el tema de los árbitros. Y también dijo que era parte del ascenso, pero se me olvidó nombrarlo en mi discurso», subrayaba de manera sarcástica.

Luis García Plaza, que se negó a hablar tanto de la posible incorporación del centrocampista coreano del Valencia Kang In Lee, como de otros movimientos hasta que cierre el mercado, anunció que de cara al partido contra el Espanyol recupera a Jaume Costa, ausente en las dos primeras jornadas, pero que mantiene la «seria duda» de Raíllo y seguirá sin poder contar con Ángel Rodríguez y Joan Sastre.