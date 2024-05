Antonio Vadillo: «Somos eternos»

El técnico del Palma Futsal, Antonio Vadillo, ha asegurado que el hito alcanzado con el bicampeonato europeo convierten al equipo y al club en «eternos» por la gran complejidad de repetir victoria en una Final Four en la que ha asegurado que «todo parecía mucho más cuesta arriba que el año pasado» y que en el duelo ante el Barça se ha desarrollado «con el plan que queríamos». El preparador jerezano ha subrayado el trabajo que viene haciendo la entidad de Ciutat desde hace años y ha dedicado el éxito a su hijo, a su mujer y «a todas las madres del mundo» en su día.

En comparación al éxito alcanzado el año pasado en el Velòdrom Illes Balears, Antonio Vadillo, ha afirmado que en la presente edición «parecía todo mucho más cuesta arriba». «El cuadro de la Final Four es inmejorable y creo que el hito que hemos logrado en nuestro deporte es histórico porque sólo dos equipos habían repetido en la Champions», ha resaltado. «En la previa les decía que habíamos hecho historia con el primer título y volviéndonos a clasificar, pero si salimos campeones seremos eternos. Se ha abierto la puerta de los trofeos y lo vemos todo diferente. Estoy muy contento y estamos todos un poco aturdidos por lo que acabamos de hacer. Hemos ganado con un marcador amplio y eso habla bien del equipo y del club», ha añadido.

Cuestionado sobre si en la Final Four de Ereván estaban los cuatro mejores equipos del mundo, Vadillo ha marcado distancias con trasatlánticos que tenía en frente. «Soy realista. Había tres de los mejores equipos de Europa y del Mundo, nosotros no estamos en ese escalón, pero a base de trabajo y a hacer las cosas bien nos estamos poniendo a pelear con ellos. No nos podemos comparar por presupuesto o nivel, pero estamos haciendo las cosas bien», ha argumentado al mismo tiempo que ha querido resaltar la trayectoria del club peleando por las fases finales en todas las competiciones. «No se puede valorar el trabajo en función de ganar o perder por penaltis. El trabajo es estar allí. Llevábamos tiempo llamando a la puerta y lo hemos conseguido. Ha sido mi año más duro porque estoy muy solo, con muchos cambios de jugadores y ha costado, pero gracias a Dios hemos estado siempre ahí», ha agregado.

Acerca de la final, el técnico del Palma Futsal ha señalado que el plan «ha transcurrido por lo que queríamos». «Empezamos muy intensos en defensa y jugando bien el 3-1 obligando el tiempo muerto de ellos bastante pronto. Se ha ido igualando, pero nos hemos cargado faltas y hemos sufrido porque ellos estaban más cómodos. Es el Barça. Nos han sometido y nosotros hemos contraatacado. Luan nos ha permitido cambiar el tempo del partido y Carlos estaba para actuar en los dobles penaltis. En la segunda ha sido mejor el Barça y nos ha faltado posesión, pero en la previa he insistido en que tenemos que ser un equipo camaleónico y que entendamos lo que necesita el partido. Con las rotaciones también hemos estado bien y Luan ha salvado un gol cantado. Ha sido clave y a partir de ahí de cinco para cuatro hemos estado enormes porque los teníamos bien vistos», ha analizado Vadillo, que se lo ha dedicado especialmente a su hijo que sufre mucho y a su mujer que hace «un esfuerzo enorme».