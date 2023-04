La grave desobediencia de Moslem al jugar lesionado con Irán

Mientras el Palma Futsal disputa este viernes un duelo crucial en la carrera por la segunda plaza y avista en el horizonte la cercanía de la Final a Cuatro de la Champions League, ha visto como uno de sus hombres importantes ha protagonizado un grave episodio de insubordinación. Moslem Oladaghbad, que se ha perdido los últimos cinco compromisos del equipo de Antonio Vadillo por culpa de una lesión, habría aprovechado un viaje a Irán para resolver temas burocráticos para participar con su selección en la Copa Ramadán disputada recientemente durante el parón de selecciones tal como ha revelado el portal www.mehrnews.com.

#Iran national futsal team won its 2nd friendly match versus Uzbekistan 8-1 on Tuesday nighthttps://t.co/eCsjyyENJs pic.twitter.com/Ggpux3fFrA — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) April 18, 2023

El caso de Moslem es especialmente grave teniendo en cuenta que la lesión que le ha mantenido apartado de las pistas todo este tiempo se produjo en su anterior estancia con la selección de Irán. La entidad isleña hizo público su malestar, ya que explicó que el club ya había recomendado su no convocatoria por los problemas que arrastraba en el pubis y por los que el jugador estaba recibiendo un tratamiento alternativo para evitar que cayera lesionado. Pese a que el club envió una carta a la federación iraní explicando los problemas que arrastraba el jugador, el trabajo alternativo que estaba realizando para no lesionarse y que la recomendación médica era descansar y no forzar, el jugador no solo fue convocado sino que, además, jugó todos los partidos e, incluso, forzando en el último tras sufrir ya la lesión en el partido anterior de la selección.

Desde entonces no ha podido participar con el Palma Futsal y aprovechando el parón de la competición por los compromisos de las selecciones regresó a su país, en principio, por cuestiones administrativas, pero también habría participado en la Copa de Ramadán en la ciudad de Qom, donde Irán alcanzó las semifinales.