Sergio de Celis: «Hasta que no consiga la mínima olímpica, no pararé»

El mallorquín Sergio de Celis, nadador del CN Sabadell, que este miércoles batió el récord de España de 100 libre (48.39), que él mismo tenía (48.41, Roma 2022), comentó a EFE que «hasta que no consiga la mínima olímpica (48.34)» no parará.

El nadador mallorquín quedó décimo en el total, en un corte que quedó en 48.22 y lo marcó el británico Matt Richards. Su marca es mínima B y queda a consideración de la dirección técnica en el caso de que no consiguiera más adelante la mínima para los Juegos.

«Estoy contento por saber competir bien en esta semifinal, pero es una pena haber quedado el décimo y no poder estar en la final. Es positivo porque he bajado mi marca, aunque la lástima es que me he quedado cerca de la mínima, pero hay que seguir», dijo de Celis desde la zona mixta del Aspire Dome.

Aseguró el nadador del CN Sabadell que se ha notado bien durante la carrera, aunque su puesta en acción ha sido un poco lenta. «Estoy contento, lo he hecho muy bien, ahora a seguir y ya está», añadió.

Su idea, según insistió, es conseguir la marca mínima. «Me he quedado cerca, estoy motivado para seguir y hasta que no consiga la mínima no pararé», afirmó.

De Celis explicó que siempre que nada piensa que puede batir el récord de España y el hecho de que esta prueba se dispute en febrero, le da igual. «Sé lo que he hecho estos meses, lo que he trabajado, es igual que esté en febrero que en abril», argumentó.