La organización de la Mallorca 312 OK Mobility, marcha ciclodeportiva que el pasado fin de semana reunió a 8.000 participantes por las carreteras de la Isla, se ha visto obligada a informar a través de un comunicado de una serie de incidencias acaecidas durante el evento, y que provocaron problemas a nivel logístico, especialmente en los avituallamientos y otros puntos de atención como la línea de llegada, tal y como algunos participantes habían manifestado y plasmado en las redes sociales.

A través de la nota, los promotores de la prueba, agradecen el comportamiento de los participantes y su colaboración para el buen desarrollo de una cita que lleva tras de sí un enorme despliegue de medios humanos y materiales. El escrito señala los imprevistos surgidos en los puntos de avituallamento y recuerda que «los participantes debidamente inscritos merecían otra edición exitosa y sin sobresaltos», a la vez que señala que en 2023 no ha podido ser así «por culpa de un número no pequeño de ciclistas incívicos e insolidarios que han accedido al trazado de la carrera sin contar con un dorsal reglamentario y que se han parado en los puntos de avituallamiento», sin tener derecho a ello. «La actitud de unos pocos (o no tan pocos) ha puesto en peligro la experiencia de los participantes que sí han hecho las cosas correctamente», reza la contundente nota trasladada a los inscritos y publicada en las redes sociales.

Ante es situación y la problemática que hubiera podido generar a la organización de la Mallorca 312 OK Mobility un incidente o percance de alguno de esos ciclistas sin dorsal ni derecho de participación, el equipo promotor del evento se compromete a «hacer todo lo que esté a nuestro alcance para erradicar esta conducta en las próximas ediciones, e identificaremos a las personas que han protagonizado estos hechos poniendo en peligro incluso la seguridad de la Mallorca 312 OK Mobility», prosigue.

Comunicat de l’organització de la Mallorca 312 OK Mobility.

______ Comunicado de la organización de la Mallorca 312 OK Mobility.

______ Mallorca 312 OK Mobility official statement. pic.twitter.com/UbVIMZ2GgK — Mallorca 312 OK Mobility (@Mallorca312) May 4, 2023

De la misma manera, tomarán medidas de cada a la edición de 2024, siendo obligatorio en maillot oficial de la marcha para poder participar en la cita, programada ya para el 27 de abril del próximo año. «Solo así y con controles exhaustivos en diferentes puntos de paso, podremos garantizar la experiencia de los participantes inscritos y la buena convivencia con la sociedad de Mallorca», añaden, esperando que «entre todos podamos dar la vuelta a la situación vivida y volvamos a disfrutar de la mejor Mallorca 312», prosiguen.

Además, agradecen «el comportamiento de la gente y la colaboración de los participantes, que fueron pacientes, sin que los problemas citados distorsionaran el buen ambiente que se vivió ni el funcionamiento regular de la prueba», concluye la nota informativa trasladada a los participantes inscritos en una edición con más sobresaltos de los esperados, pero que servirá para mejorar todavía más la seguridad de la Mallorca 312.