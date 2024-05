El español Sergio García Dols (Boscoscuro) dominó de principio a fin el Gran Premio de Francia de Moto2 disputado en el circuito 'Bugatti' de Le Mans camino de su segunda victoria de la temporada, que le devuelve el liderato en la provisional del Mundial. Un certamen en el que el mallorquín Izan Guevara (Aspat Team) sumó seis puntos al acabar décimo en el trazado galo, del que se va con buenas sensaciones.

García Dols fue el más rápido en la salida y ya nadie pudo inmiscuirse camino del peldaño más alto del podio, acompañado a ambos lados por su compañero de equipo, el japonés Ai Ogura (Boscoscuro) y el español Alonso López (Boscocuro). Arón Canet (Kalex), que pagó el esfuerzo realizado en la primera parte de la carrera, se tuvo que conformar con la sexta posición, en tanto que el anterior líder, el estadounidense Joe Roberts (Kalex), acabó cuarto.

No acertó Arón Canet (Kalex), autor de la 'pole position' en el momento de la salida, en el que perdió hasta diez posiciones y protagonizó un par de sustos que casi le hace caer, en tanto que por delante fue Sergio García Dols quien se puso en cabeza de carrera, perseguido por 'Manugas' González y el estadounidense Joe Roberts.

Fermín Aldeguer (Boscoscuro) fue otro de los protagonistas al remontar varias posiciones en la primera vuelta, que completó en la octava posición, justo por delante de un Arón Canet que recuperó dos posiciones en el giro inicial, dominado por García Dols.

Sergio García Dols dio muestras de querer 'sentenciar' cuanto antes el desarrollo de la carrera y en el segundo giro marcó el primer récord de vuelta rápida y ya aventajaba en siete décimas de segundo a su inmediato perseguidor, Joe Roberts, secundado por Alonso López (Boscoscuro), González, Albert Arenas (Kalex), Izan Guevara (Kalex) y Arón Canet, que ya era séptimo y una vuelta después sexto tras superar al pupilo del equipo de Jorge Martínez 'Aspar'.

Arón Canet, con varias vueltas rápidas consecutivas, no dudó en ningún instante en buscar la remontada y, a pesar de no estar plenamente recuperado de su lesión en una pierna, tiró con fuerza para superar a Albert Arenas y ascender hasta la quinta plaza, pegado al rebufo de la moto de González, que rodaba por detrás de Roberts y López.

En apenas cinco vueltas Sergio García Dols ya contaba con más de un segundo de ventaja sobre su cuarteto perseguidor, formado por Joe Roberts, Alonso López, Arón Canet y 'Manugas' González -que poco después se fue por los suelos en la curva catorce-, ya con cierta distancia sobre el resto del grupo, encabezado por Izan Guevara.

Casi al mismo tiempo que González se iba por los suelos, Arón Canet superaba a Alonso López y, poco después, a Joe Roberts para alcanzar la segunda posición en el séptimo giro y rápidamente poner tierra de por medio para irse en busca de García Dols. Arón Canet demostró un ritmo impresionante, difícil de asumir por sus rivales y con 15 vueltas por delante comenzó a recortar diferencias respecto a Sergio García Dols poco a poco. En la octava vuelta era de 1,5 segundos y así se mantuvo durante varios giros.

A pesar del intento de Arón Canet por recortar distancias respecto a Sergio García Dols, éste se mostró muy solvente en el liderato y no sólo no pudo recortar distancias, sino que el piloto natural de Burriana (Castellón) fue aumentando décima a décima su ventaja. Con García Dols y Canet destacados, tras ellos se formó un grupo con Alonso López, Joe Roberts, el japonés Ai Ogura (Boscoscuro), el tailandés Somkiat Chantra (Kalex), y los españoles Fermín Aldeguer y Albert Arenas.

Desde ese grupo Alonso López comenzó a incrementar su ritmo para volver a alcanzar a un Arón Canet que daba síntomas de debilidad tras el esfuerzo realizado y que no pudo impedir que le superase Alonso López y que sus perseguidores le acabasen alcanzado en la última vuelta. En realidad la carrera se podría definir en esa última vuelta, con un Sergio García Dols sólido en el liderato, y un sexteto que no cejó en su empeño hasta ver la mismísima bandera de cuadros, que atravesó en segunda posición Ai Ogura, con Alonso López tercero, defendido con garra la tercera plaza a pesar los intentos de Joe Roberts de que no fuese así.

Canet se tuvo que conformar con la sexta posición, con Fermín Aldeguer séptimo, Albert Arenas noveno, por delante de Izan Guevara y Jeremy Alcoba. Marcos Ramírez (Kalex) consiguió entrar en los puntos decimoquinto, no así Jaume Masiá (Kalex), decimosexto, con Jorge Navarro (Kalex) vigésimo, Daniel Muñoz vigésimo tercero y Manuel González vigésimo cuarto, pues estos últimos, aunque sufrieron sendas caídas, decidieron continuar en pista para acumular kilómetros y experiencia en la categoría.