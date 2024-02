Los galones de campeón del mundo le acompañarán para siempre, pero ese título de Moto3 en 2022 no es suficiente para el único piloto mallorquín en la parrilla de la categoría intermedia en el Mundial de motociclismo que arrancará el próximo 10 de marzo en Catar. Izan Guevara Bonnín (Palma, 2004) quiere más y peleará por situar a la moto número 28 del CFMOTO Aspar Team entre las mejores en su segunda campaña en la cilindrada. El de sa Indioteria se entrena duro, a conciencia, y junto a Dani Vadillo en el Circuit Mallorca de Llucmajor, sabedor de que se avecina un año decisivo y en el que quiere hacer ruido dentro de la exigente parrilla.

Tiene por delante su segunda temporada en Moto2, con la experiencia de 2023. ¿Hay ganas de empezar y hacer algo grande?

- Sí, sí. Se me ve feliz y con ganas de volver a estar delante. Ha sido un año de debut complicado, difícil por numerosos factores. He sufrido mucho y no encontrábamos la manera de conseguir resultados, ni la estabilidad. Por eso, en 2024 quiero cambiar todo eso y disfrutar de nuevo como lo hice en 2022 en Moto3, sabiendo que es una categoría igualada y complicada.

¿Cree que ya posee el bagaje suficiente como para pelear por cosas importantes?

- Somos los mismos del año pasado, con cambios de neumáticos y suspensiones que nos permiten mejorar. Me rodean los mecánicos, telemétricos y, en definitiva, la misma gente que durante la temporada pasada y eso me da confianza. Será el cuarto año juntos, nos conocemos, sabemos cómo trabajamos y lo que queremos y eso me tranquiliza mucho. Tenemos claro que salimos a pelear por estar en el podio, y si se puede, por victorias. A mitad de temporada ya haremos números, veremos cuáles son nuestras sensaciones y dónde estamos. Entonces, calcularemos a qué podemos llegar o aspirar y si se puede o no hablar de título.

El piloto mallorquín de Moto2, en el Circuit Mallorca de Llucmajor. Foto: Pere Bota

¿Qué ha cambiado de Izan Guevara como piloto a lo largo de la última campaña?

- Bastante. En primer lugar, en mi manera de pensar, el estar centrado en mí mismo, en mi crecimiento y maduración personal y como piloto; y también en el trabajo diario, que hacemos en el Circuit Mallorca, entrenando cada mañana a tope (a las órdenes de Dani Vadillo). He aprendido mucho del pasado año, rodeándome de los míos, aprendiendo de los errores y de lo que no pudimos conseguir y está a nuestro alcance la próxima temporada. Creo que va ser un año bonito y en el que podremos y vamos a disfrutar bastante de la moto. Y vosotros y la afición viéndolo.

Realmente, ¿qué objetivos se plantea a estas alturas?

- Mi objetivo como tal, sabiendo que es una cilindrada muy competida e igualada, es estar delante. Me hace ilusión poder subir al podio y conseguir mi primera victoria en Moto2. Quiero luchar, estar en el grupo delantero y ser regular, que es lo importante en este Mundial. Si, como en 2022, vemos a mitad de temporada que la cosa va bien y hay opciones, por ejemplo, de luchar por el título, que es algo que no pensamos por ahora, pero si se presenta la posibilidad, pues no la vamos a dejar pasar y lo lucharemos. El título de Moto2 no es algo que vaya a buscar. Es un objetivo muy grande, pero en 2022 tampoco me lo planteé, pero nos encontramos esa opción y lo gané. Es algo que puede estar ahí, pero hay que ser regular y eso pasa en buena medida por estar en el podio, ganar y sumar.

Guevara, con su moto de entrenamiento. Foto: Pere Bota

¿Piensa que, si las cosas van saliendo como espera, puede que 2025 sea el año para dar el paso definitivo al frente en Moto2?

- De cara 2025, muchos pilotos de MotoGP acaban contrato. Es un año importante, porque habrña cambios y creo que lo puedo hacer bien y se podría dar el caso de subir de categoría. Pero tengo que llegar preparado, ver que los resultados y la evolución es buena y hay garantías. Si se hacen bien las cosas, puede llegar alguna oferta, pero hay que que valorarlo todo muy bien porque se trata de un salto enorme. Llegas a la categoría reina, no hay nada más allá y hay que estar listo mentalmente para lo que supone. Todo lo que pase dependerá de los resultados.

¿A quiénes sitúa como favoritos o animadores del Campeonato del Mundo y de la parrilla?

- En Moto2 siempre hay mucha gente que tiene opciones, que pelea todo el fin de semana, no sólo en la carrera, ya desde los entrenamientos hay lucha. Pero cuando llega la carrera, el que tiene el ritmo de verdad es el que tiene posibilidades de ganarla. Es complicado apostar por alguien… te puedo decir Arbolino, mi compañero Jake (Dixon), yo mismo, ¿por qué no? También Fermín Aldeguer, Alonso López… Veo un Mundial muy abierto y con gente muy rápida, además de experimentada y con ambición.

Imagen de Izan Guevara, durante la entrevista. Foto: Pere Bota

¿Es uno mismo su principal oponente?

- Exacto. La cabeza manda muchas veces y en 2023 me costó estar ahí delante, pero venimos con las ideas claras para esta temporada, sabiendo qué terreno pisamos y a qué jugamos. Hay motivos para ilusionarse.

¿Cuáles son las premisas que la marcan Nico Terol o ‘Aspar’ desde el equipo?

- Siempre me han respetado mucho en el Aspar Team, han sabido que es duro llegar aquí y siempre han estado a mi lado. Pero ahora, claramente hay que estar delante, sin discusión, y ese es el discurso que tenemos todos, porque aquí vamos todos a una.

Más allá de usted, Joan (Mir) y Augusto (Fernández), que ya están asentados. ¿Cómo contempla el relevo generacional?

- Tenemos a Marco Tapia, que sigue aprendiendo y creciendo en Moto2 y, si lo hace bien, puede dar el salto al Mundial directamente. Y también hay que vigilar a Fernando Bujosa, que va a correr la Talent y quién sabe si puede llegar en breve al Mundial júnior de Moto3. Esto no se acaba, porque hay gente que empieza por las escuelas que tienen potencial.

Marc Márquez estrena montura, Ducati será de nuevo la moto a batir… ¿cómo contempla MotoGP en la temporada que se avecina?

- Las Ducati son las que mandan ahora. Eso es indiscutible y los números están ahí. Este año va a ser interesante y los ojos estarán, como es normal, sobre Ducati, que son los campeones y dominadores en el presente. Vamos a ver una Aprilia fuerte, una KTM que ha mejorado mucho, estaremos atentos con Marc Márquez y qué puede hacer con la moto nueva. También habrá que ver si (Jorge) Martín sigue igual de fuerte… Veo un Mundial entretenido y esperemos que la lucha sea con varios pilotos y no se marche uno.

Ha comentado la opción de 2025, pero a estas alturas, ¿le obsesiona llegar a MotoGP?

- Para nada. Es mi sueño, pero si hay que dar el salto, hay que hacerlo bien, llegando con resultados detrás y preparado en todas las facetas porque esa sí que es una decisión importante. Pero paso a paso, este año nos toca crecer y hacerlo bien en Moto2.