Disputada una quinta parte del Mundial de MotoGP, la gran sensación está siendo el único debutante en la categoría reina. Un mallorquín que ha aterrizado con el aval de ser campeón de Moto2 y unas ganas enormes de aprender y crecer entre los mejores. Augusto Fernández pasa unos días en la Isla, agotando el parón del certamen antes de volver a las pistas en Mugello, un Gran Premio de Italia en el que comparece tras acariciar el podio en Le Mans (fue cuarto) y dejando muy buenas sensaciones en el box del GasGas Factory Racing Tech3.

«Todo está yendo bien, este cuarto puesto en Le Mans ha sido una pasada. Ha sido el premio a la progresión, aunque la temporada ha ido por el camino esperado. Puntuar cada carrera era el objetivo, y la verdad es que no pensaba que fuera a puntuar tan pronto», aseguraba el 37, que a la vez se fija metas y retos motivantes con tres cuartos de temporada todavía por delante. «Más que los puntos y las posiciones y ese cuarto puesto, me quedo con la distancia que tenemos respecto a los primeros, con las KTM oficiales, con el podio… La progresión es importante, acabando a un segundo del podio (Francia) y seis de la victoria, pero hay que seguir, que queda muchísimo por delante», aseguraba el piloto de Sencelles en un acto con los medios de comunicación isleños en el Nivia Born Boutique Hotel de Palma.

Augusto Fernández, durante su rueda de prensa. Foto: Miquel Àngel Cañellas

Un largo parón sin Grandes Premios ha permitido a Augusto coger aire tras un final de 2022 ajetreado y una pretemporada y arranque del curso intensos. «No he parado de entrenar, porque en verano tendremos otro parón fuerte, pero sí he aprovechado para mantener el ritmo y la rutina de entrenamientos, con la cabeza puesta en ‘modo Gran Premio’, haciendo una escapadita para Mallorca para cargar pilas, porque viene Mugello y un calendario con tres carreras exigentes, con circuitos que me gustan (en referencia a Sachsenring y Assen)», refería el balear. Exhibiendo de nuevo su prudencia mezclada con ilusión al afirmar que «al igual que al inicio de la temporada, voy sin marcarme un objetivo en concreto ni posiciones. Simplemente, quiero estar cerca de los pilotos de KTM, del podio y quién sabe si de la victoria», admite.

En una temporada en la que busca sumar experiencias, no mira de reojo al futuro y a sus opciones en la cilindrada reina, a la que llega con una idea clara: «no quiero ser un piloto para estar simplemente en la parrilla. Quiero ganar. Pero todo ello pasa por esa adaptación. La categoría es dura, todos son muy buenos, los ritmos de carrera son altos y constantes, pero para ello me fijo en los pilotos de KTM», refiriéndose a Binder y Miller.

El piloto de GasGas Factory Tech3, gesticulando durante el acto. Foto: Miquel Àngel Cañellas

A la hora de valorar lo que supone MotoGP, Augusto Fernández, de 25 años, es rotundo al afirmar que «es muy diferente a lo demás. Todo, más allá de la moto», asegura convencido el de Sencelles. «El ambiente, la manera de trabajar, toda la gente que está pendiente, en general, pero también en mi equipo y en la marca». Y a nivel técnico, recalca que este paso «lleva un proceso de adaptación, me queda camino para entender al 100% la categoría». Y pone como ejemplo que, en el último Gran Premio, «fue el primero en el que entendí qué neumáticos y qué compuestos iban mejor para mi pilotaje. Por ejemplo, en la carrera esprint me caí porque elegí lo que la marca me dijo y en carrera elegí lo que sentía y me fue muy bien», confesó el 37.

Un punto que ha generado debate con las carreras esprint, en las que no ha encontrado la fórmula Augusto, recordando que «en Moto2, no era mi punto fuerte salir y estar delante, sacarlo todo enseguida. Siempre tuve buen ritmo a final de carrera. Y hacerlo en diez vueltas, me cuesta. No he puntuado en ningún esprint y es una cuenta pendiente, pero sin volverse locos, porque es donde menos puntos se dan y hay que trabajar para la carrera general», afirma al respecto. Y sobre el estrés que genera la acumulación de exigencia a lo largo del fin de semana relata que «el jueves llegas y sabes que el viernes tienes que darlo todo ya. Desde el FP1 ya sacar neumáticos nuevos y blandos para hacer buen tiempo, sin tener referencias en MotoGP en los circuitos. El formato nuevo no es fácil para la adaptación, y por lo que hablo con otros pilotos también les cuesta, pero para todos es igual y lo tengo como una tarea pendiente de solucionar», afirma al respecto.

Tras un calendario en el que ha logrado acumular 30 puntos, sumando en los cinco Grandes Premios, afronta un tramo clave del curso. «De las que vienen ahora, Mugello creo que es la que me cuesta más. Por lo que he corrido allí en Moto2, es un circuito que ni bien ni mal, estamos allí. Le Mans se me daba bien, Alemania y Assen también se me dan bien y habrá que estar muy centrados para sacar ahora un fin de semana que puede que sea más difícil que otros», añade Augusto Fernández, que a la hora de hablar sobre el dominio ejercido por Ducati y el ciclo dominador de la marca italiana tampoco esconde sus cartas. «Hay circuitos en los que KTM va bien y otros en los que parece imposible batir a Ducati. A veces debes saber aceptar un poco esa derrota, pues ves que no parece posible. Pero también aprovechar al máximo cuando sabes que se puede pelear. Por eso, hay que estar atentos a las otras KTM, pues en Francia fuimos los mejores, pero hay que ir paso a paso y luchar hasta donde se pueda», dijo en la terraza superior del céntrico Nivia Born Boutique Hotel.

El campeón del mundo de Moto2 escucha una de las preguntas. Foto: Miquel Àngel Cañellas

Preguntado sobre la mala racha de Repsol Honda y su paisano Joan Mir en este inicio de año, Augusto Fernández admitió que estas circunstancias «van por rachas. A lo mejor de aquí a final de año sacan otra moto imbatible. MotoGP no depende de ti solo, hay una marca detrás y todos los pilotos han estado delante alguna vez. Personalmente, creo que nuestra marca hace buen trabajo, acercándonos a esa Ducati dominadora y ojalá que de aquí a final de año podamos dar otro pasito», prosiguió el mallorquín.

Sobre el correr junto a pilotos de referencia e incluso ídolos, el 37 es claro al admitir que «cuando corres, no te fijas en el resto. Después de Francia, ver que estaba cerca del podio y que peleaba Marc (Márquez) por él, impacta, porque he sido fan de MotoGP y suyo y verle tan cerca te impacta. Del resto, les he ganado en categorías pequeñas, he coincidido en Moto2 y, la verdad, no pienso en los demás cuando estoy en la moto», afirmó.

Que su nombre empiece a sonar en el mercado para otras marcas y fábricas es un asunto que agradece, pero que deja a un lado a corto plazo. «Para eso está mi padre (risas). Yo le intentaré hacer el trabajo más fácil. Pero todo pasa por mi dedicación y esfuerzo y por las carreras que vienen. Viene un verano en el que se mueve todo, pero yo me tengo que centrar en mi trabajo y seguir mejorando», aseguraba al respecto.

Augusto, en un momento de su rueda de prensa. Foto: Miquel Àngel Cañellas

Sobre favoritos o candidatos al título, es claro al afirmar Fernández que «queda mucho y el Mundial está un poco loco. Pecco (Bagnaia) está fuerte y cuando tiene el día es difícil ganarle. Bezzecchi hace una gran temporada, Brad (Binder) está arriba y nosotros vamos avanzando. Yo intentaré acercarme lo máximo posible a ellos, no estamos lejos de un Top 10, no es imposible, y hemos de seguir sumando, aunque puede pasar de todo y faltan tres tercios de temporada todavía, es muy pronto», admitió el portador del número 37, que lamentó a la vez la ausencia de su compañero, Pol Espargaró, lesionado tras una dura caída en Portugal. «Fue un palo fuerte, pues era la punta de GasGas. Y tener a alguien al lado con experiencia y poder compararme con él me ayudaba, como lo hizo en pretemporada. Se recupera bien y creo que lo ideal es que vuelva al 100%, le esperamos con ganas para que nos ayude», destacó.

También tuvo palabras de ánimo y consejos para su paisano Izan Guevara, tras un inicio complicado en Moto2. «Que tenga paciencia, porque Moto2 es una categoría dura, mentalmente tal vez la que más. No está teniendo un inicio fácil, pero es campeón del mundo por algo», dijo Augusto. «Es un muy buen piloto y puede estar arriba. Pero debe trabajar mucho, porque todos tienen la misma moto. Y tener paciencia, porque talento tiene para estar con los mejores y delante», concluyó el piloto mallorquín del GasGas Tech3 Factory Racing de MotoGP.