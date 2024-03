La abogada de la víctima del futbolista Dani Alves, Ester García, ha asegurado que recurrirá la decisión del tribunal de la sección 21 de la Audiencia de Barcelona de dejarlo en libertad provisional si paga un millón de euros de fianza: «Se está haciendo justicia para ricos». En una entrevista en Rac 1, recogida por Europa Press este miércoles, ha manifestado que está «muy sorprendida y muy indignada» con esta resolución.

La Audiencia de Barcelona lo condenó a cuatro años y medio de prisión por agredir sexualmente a una joven en un lavabo de la discoteca Sutton el 30 de diciembre de 2022, y el 20 de enero de 2023 ingresó en prisión. En el caso de que el futbolista pague la fianza, el tribunal le impone las medidas cautelares de retirada de los dos pasaportes -español y brasileño-, y la prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima hasta la sentencia definitiva.

«Estoy muy insatisfecha con esta resolución judicial. Interpondremos un recurso porque creemos que no se ajusta al derecho. En la decisión hay un voto particular que hace constar sentencias de diferentes secciones que se ha rectificado siempre con penas inferiores a la de Dani Alves», ha añadido la abogada. Además, ha sostenido que el auto se contradice, ya que la Sala dice que se establece la libertad, aunque sostiene que hay riesgo de fuga: «Si tú entiendes que hay riesgo de fuga, tienes que mantener prisión preventiva».

También ha declarado que Alves tiene un potencial económico altísimo, y que, aunque su defensa alega que no lo tiene, García no duda de que un millón de euros «lo saque de donde sea». La decisión del tribunal se ha conocido hace poco más de una hora, y la abogada, durante la entrevista, ha dicho que no ha podido hablar todavía con la víctima porque estaba con la psicóloga. «Tengo ganas de ponerme a trabajar. Es un escándalo que dejen en libertad a una persona que puede conseguir el millón de euros en nada», ha zanjado.