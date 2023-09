Una España pletórica busca la goleada ante el colista

La España de Luis de la Fuente, pletórica tras la goleada infligida a Georgia (1-7), afronta este martes en Granada su partido, a priori, más fácil dentro del grupo A de clasificación para la próxima Eurocopa Alemania 2024, ya que se enfrenta como local a una selección de Chipre que es colista sin haber puntuado aún.

El combinado dirigido por Luis de la Fuente llega al choque con la moral por las nubes tras el duelo frente a Georgia, en un choque en el que mostró todo su potencial ofensivo. El triplete de Álvaro Morata lideró en Tiflis a un combinado nacional que desea no bajar el pistón frente a Chipre y conseguir otra goleada con juego convincente, tal y como ocurrió ante los georgianos.

España, que acumula 6 puntos en tres partidos, necesita ganar para acercarse en la clasificación del grupo a Escocia, líder con 15 puntos en cinco encuentros, y separarse de Noruega, que ahora es tercera con 4 puntos en el mismo número de partidos.

Luis de la Fuente, seleccionador español, introducirá algunos cambios en su once inicial respecto al último partido para refrescarlo y tratar de que funcione de forma óptima de inicio a fin. Es seguro que no estarán en el mismo ni Marco Asensio ni Dani Olmo, que se lesionaron en Tiflis cuando el partido aún transitaba por la primera mitad y que no están disponibles.

El técnico citó justo tras el choque ante Georgia a Ferrán Torres y a Yeremy Pino, aunque lo previsible es que ambos se queden de inicio en el banquillo y sean titulares Yamine Lamal Nico Williams, que fueron los sustitutos de Marco Asensio y de Dani Olmo en el partido de Tiflis.

Nico Williams fue un peligro constante por la banda izquierda ante Georgia y Yamine Lamal hizo historia en ese partido batiendo récords históricos de precocidad como goleador y como debutante con una selección nacional, por lo que ambos se ganaron la oportunidad de actuar de inicio frente a Chipre.

Otros jugadores como Alejandro Balde en el lateral zurdo o Mikel Merino en una de las plazas de interior opositan también al once inicial ante Chipre, en el que De la Fuente repetirá arriba con Álvaro Morata para tratar de que el delantero estire su acierto goleador.

Es probable que en el centro de la zaga entre David García o Pau Torres por Aymeric Laporte, que jugó ante Georgia con algunas molestias en un tobillo.

Incluso, no se descarta que dada la debilidad del rival apueste De la Fuente por una doble punta con el citado Morata y Joselu Mato, lo que le obligaría a modificar su sistema de juego habitual.

El partido, si todo transcurre por los cauces esperados, se presenta como una buena oportunidad para que el segundo tiempo tengan minutos jugadores con menos oportunidades en las últimas convocatorias.

España, que ha entrenado en La Rozas desde el sábado tras regresar de Georgia, tendrá un contacto este lunes por la tarde con el Nuevo Los Cármenes, que estrenó césped este verano con vistas a este choque.

Chipre es la ‘cenicienta’ del grupo, ya que no ha puntuado aún y en cuatro partidos acumula un pobre bagaje de dos goles a favor y once en contra, por lo que parece un rival propicio para que España gane y aumente de forma considerable su bagaje goleador.

Si el combinado nacional viene de firmar en Georgia su mejor partido de los últimos tiempos, Chipre llega a Granada tras perder de forma clara el pasado viernes por 0-3 en Nicosia contra Escocia.

El equipo chipriota se presenta con la intención de aguantar todo lo que pueda a España y tratar de aprovechar las oportunidades que pueda crear a la contra, aunque consciente de que lo normal es que salga goleado.

Chipre utilizó ante Escocia una zaga de tres centrales y dos carrileros que seguramente repita en el Nuevo Los Cármenes para tratar de protegerse lo máximo posible ante España.

La mayoría de futbolistas chipriotas están jugando en la liga de su país, aunque uno de los que no lo hace es el punta Grigoris Kastanos, que milita en la Salernitana italiana y que es su jugador más peligroso.

Este partido se iba a jugar en principio en el Estadio El Sardinero de Santander, pero los organismos pertinentes no dieron el visto bueno a este escenario y finalmente se trasladó a Granada, ciudad que se le da bien a España.

El combinado nacional ha ganado siete de las ocho veces que jugó en Granada, empatando ante Grecia a puerta cerrada en plena pandemia en su última comparecencia.

Las entradas para el choque están prácticamente agotadas, por lo que el Nuevo Los Cármenes registrará una gran entrada con alrededor de 18.000 espectadores animando al equipo nacional ante Chipre.

Alineaciones probables:

España: Unai Simón; Carvajal, Le Normand, David García, Balde; Rodrigo, Merino, Fabián; Yamine Lamal, Nico Williams y Morata.

Chipre: Mall; Minas, Karo, Laifis, Roberge, Correia; Kousoulos, Chambos, Charalampous; Soteriou y Kastanos.

Árbitro: Simone Sozza (italiano)

Estadio: Nuevo Los Cármenes.

Hora: 20:45 horas.