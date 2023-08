La futbolista catalana, considerada la mejor del mundo en dos ocasiones, ha mandado un escueto pero directo mensaje en las redes sociales. En él censura la postura de Rubiales, y muestra su solidaridad con Hermoso, en el ojo del huracán tras el polémico beso tras la finalización de la final del Mundial. Tras el ejemplo de Putellas, la guardameta mallorquina Cata Coll ha emitido un mensaje en la misma línea de apoyo a Jennifer Hermoso, al igual que la centrocampista Aitana Bonmatí, MVP de la fase final, y la también balear Mariona Caldentey.

Otra campeona como Athenea del Castillo se ha expresado en términos parecidos: «Estamos contigo». Estas son las publicaciones de la futbolista marratxinera y de sus compañeras en el FC Barcelona compartidas en X, la red social anteriormente conocida como Twitter.

Que pena me da que 23 futbolistas no seamos las protagonistas… se acabo! Contigo a muerte @Jennihermoso

Hay límites que no se pueden cruzar y esto no lo podemos tolerar. Estamos contigo compañera. — Aitana Bonmatí Conca (@AitanaBonmati) August 25, 2023

Otras jugadoras profesionales han asistido con incredulidad a los últimos acontecimientos vividos este viernes en Las Rozas (Madrid), en el transcurso de la asamblea extraordinaria de la Federación que debía acoger la supuesta renuncia de Luis Rubiales, y así han dejado constancia de ello públicamente. Es el caso, por ejemplo de la también mallorquina Virginia Torrecilla, ahora en las filas del Villarreal CF.

Pero no solo mujeres han rechazado la comparecencia y las palabras del dirigente del fútbol español. También compañeros de profesión, como el delantero centro del Real Betis, Borja Iglesias, que este mismo viernes ha anunciado que no volverá a acudir a una cita con la selección hasta que esto no se solucione con la salida de Rubiales del ente federativo, o el exportero del Real Madrid y de la selección, Iker Casillas, quien ha emitido mensajes sobre la cuestión; primero ha dicho «vergüenza ajena», y después «¡tendríamos que estar estos 5 días hablando de nuestras chicas! ¡De la alegría que nos dieron a todos! De presumir de un título que no teníamos en el fútbol femenino pero…».