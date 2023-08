Estas son las federaciones de fútbol que dimiten contra Rubiales

El discurso este viernes del presidente de la Federación de Fútbol Española, Luis Rubiales, ante la Asamblea General, en el que se ha negado a presentar su dimisión, no ha dejado a nadie indiferente. Ni siquiera a los presidentes de las federaciones. Visto su atrincheramiento en el cargo, los presidentes de las federaciones de fútbol de Cantabria, Las Palmas, Cataluña y Valencia han presentado su dimisión.

Presidente de Cantabria

«Analizando las explicaciones ofrecidas por el presidente de la RFEF y entendiendo las mismas, no comparto las formas planteadas ni mucho menos las acusaciones vertidas, por lo que considero coherente presentar mi dimisión como directivo de la Real Federación Española de Fútbol», ha señalado el presidente de la Federación Cántabra de Fútbol, José Ángel Peláez en su nota de prensa.

Presidente de la Federación de Las Palmas

Por su parte, el presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FIFLP), José Juan Arencibia Alemán, se ha unido a Peláez y también ha presentado este viernes su dimisión como miembro de la Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Así lo ha señalado en un escrito público en el que agrega que en la reunión de presidentes territoriales previa a la Asamblea General Extraordinaria de la RFEF, no dio su apoyo a Luis Rubiales, tal y como solicitó a todos los presidentes. «Entendíamos que no podíamos mostrar un apoyo a ciegas, ya que en dicha reunión Luis Rubiales no dio explicación alguna sobre lo que iba a exponer en la Asamblea», ha señalado el presidente de la FIFLP. Además, Arencibia ha mostrado en dicha reunión su rechazo, «en coherencia con su conciencia y sus valores», a todo lo acontecido en Australia durante la ceremonia de premiación del pasado Mundial Femenino. Por último, una vez escuchadas las explicaciones en la Asamblea General Extraordinaria, la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas ha mostrado su rechazo a las actitudes del presidente de la RFEF, «y a unas explicaciones que no compartimos ni por sus formas ni por las acusaciones realizadas».

Presidentes de las Federaciones de Cataluña y Valencia

El presidente de la Federación Catalana de Fútbol (FCF), Joan Soteras, ha dimitido este viernes como vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), según han informado a EFE fuentes del ente federativo catalán. La dimisión de Soteras se suma a la de su homónimo en Federación Fútbol de la Comunitat Valenciana, Salvador Gomar, que también cesó de su cargo como uno de los vicepresidentes de la RFEF tras acudir a la Asamblea Extraordinaria de la federación. EFE