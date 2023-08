Miquel Bestard: «Lo que sucede con Rubiales es exagerado»

El expresidente de la Federació de Futbol de les Illes Balears y vicepresidente de la Española, Miquel Bestard, ha defendido a Luis Rubiales, si bien admite que se equivocó cuando besó a Jennifer Hermoso y llevó a cabo el gesto llevándose la mano a los testículos. En declaraciones a Radio Marca Baleares, el exmandatario de la balear dijo: «La verdad es que Luis se equivocó, él mismo ha pedido disculpas, dijo que no actuó bien, todos estamos de acuerdo y parece que hay una persecución. Ya sucedía con Villar, que cada cosa que hacía había una revolución. Pero futbolísticamente, la Federación ha ganado mucho. Rubiales es un gran presidente, ha mirado por todos», declaró.

Bestard añadió: «Después de ganar un Mundial no se habla de Vilda, que lo han destrozado y ha sido capaz de salir ganador del Mundial, tampoco se habla del gran trabajo que se ha hecho con el fútbol femenino. Hoy en día esto ha cambiado mucho para bien. En mi opinión, es exagerado lo que sucede con Rubiales», dijo el vicepresidente de la Española.

«El viernes iré como directivo a la Asamblea, lo que hay que hacer es escucharle (a Rubiales), es un poco exagerado todo lo que sucede con él. Me recuerda la persecución contra Villar y siempre que ocurre algo de la Federación, salen. Ayer escuché por televisión que Rubiales alimentó con cien mil euros a los presidentes para poder cobrar, eso es mentira, se ha hecho un plan estratégico de UEFA que da un dinero para profesionalizar la federación una parte va a los presidentes y el resto va a las mejores. Yo no quise cobrar ni aprovechar esto, pero después cuando salí sí que había que aprovecharlo», dijo.

«Todos cometemos errores y tenemos nuestras virtudes. Luis es temperamental, vive intensamente y tiene reacciones de forofo, de aficionados y probablemente sucedió esto, no pensó en sus acciones. Lo del beso es feo, pero hay muchas cosas como el beso de la presidenta de Sumar a Sánchez, si hubiera pasado al revés al presidente del Gobierno le habría pasado lo mismo que a Rubiales»

«Es un poco exagerado, no lo digo para defender al presidente, le conozco y ha sido una reacción de forofo. El trabajo que ha hecho Rubiales en la Federación es algo impresionante, tiene un gran corazón, contrariamente a la imagen que puede dar de guerrero. Si el presidente de la Federación te ha tratado bien, de bien nacidos es ser agradecidos, pero esto no es motivo para que no se pueda decir que se ha equivocado», dijo al programa de Roberto Mateo en Radio Marca Baleares.

El vicepresidente, en caso de la dimisión o el cese de Rubiales, podría ser uno de los que le sustituyera al menos de forma provisional, aunque Bestard rechazó que él fuera la persona ideal en caso de que se diera este escenario.