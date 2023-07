Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada al amaño de partidos y han detenido a 17 personas en Melilla y Granada, entre ellas responsables y jugadores de un equipo de fútbol de Melilla de la 3ª división.

Fuentes próximas a la investigación han informado a EFE de que el equipo implicado es el Huracán Melilla. Según ha informado este jueves la Policía, se trata de una operación conjunta de LaLiga y Europol, a denuncia de la primera, que se ha saldado con la detención de 17 personas (11 en Melilla y 6 en Granada) por la presunta comisión de los delitos de pertenencia a organización criminal, corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, estafa, blanqueo de capitales y falsedad documental.

La investigación, que continúa abierta, se inició el pasado mes de febrero cuando la Dirección General de Ordenación del Juego, dependiente del Ministerio de Consumo, advirtió de la existencia de varias alertas recibidas de diferentes casas de apuestas "online" sobre múltiples apuestas realizadas desde Melilla a resultados concretos de partidos de fútbol disputados por un equipo de la ciudad autónoma.

De forma paralela, LaLiga informó de una comunicación anónima recibida a través de su canal de denuncias, que avisaba de prácticas sospechosas de ese mismo equipo relacionadas con amaños deportivos, así como de irregularidades en el cobro de ayudas y subvenciones, cuyo dinero se destinaba a realizar apuestas deportivas. Una vez recibida y analizada la información, los agentes identificaron un complejo entramado criminal, en el que el propio presidente del equipo, que hacía partícipe a jugadores de su confianza, era quien presuntamente gestionaba los amaños.

Los jugadores se valían de terceras personas de su entorno para realizar las apuestas y evitar así ser vinculados tanto con ellas como con los partidos disputados. La investigación se centró en los encuentros jugados en el último tramo de la competición, una vez consumado el descenso del equipo investigado, momento en el que las casas de apuestas alertaron de la recepción de una gran cantidad de apuestas a resultados concretos o muy abultados, con la ciudad de Melilla como epicentro de las mismas.

Por otra parte, las gestiones policiales practicadas han acreditado que el mismo club deportivo ha sido beneficiario de subvenciones, utilizadas previsiblemente de forma fraudulenta, con las que aumentaba los importes a cobrar. Fruto de los registros realizados en una agencia de viajes de la ciudad de Melilla y en la Real Federación Melillense de Fútbol (RFMF), los agentes han intervenido numerosa documentación y dispositivos electrónicos relacionados con los hechos investigados. La operación ha permitido arrestar a 17 personas -11 en la ciudad autónoma de Melilla y 6 en Granada- vinculadas al club investigado, así como a otros equipos con los que se enfrentó.

El Ministerio del Interior señala que no se puede cuantificar hasta el momento el montante total estafado a las casas de apuestas, así como que todavía se investigan siete partidos y no se descartan nuevas detenciones. También se está analizando la documentación recabada en los registros de la Real Federación Melillense de Fútbol (RFMF)y de otras entidades comerciales de Melilla, que podrían haber emitido facturas por trabajos no realizados o haber recargado el importe original con la finalidad de estafar a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para que abonase el importe de dichas facturas.

La colaboración del Servicio de Investigación Global del Mercado de Apuestas (SIGMA) ha resultado determinante para esclarecer los hechos y EUROPOL ha participado activamente en la explotación de la operación, a través de una oficina móvil desplegada en la ciudad de Melilla, con tareas operativas de extracción de información de los dispositivos electrónicos y los terminales telefónicos.