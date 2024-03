Ingo Volckmann: ««No estoy contento y hace falta cambiar la dirección del Atlético Baleares»

Admite que atraviesa su peor momento desde que asumió el control del Atlético Baleares, pero Ingo Volckmann (Berlín, Alemania, 6-6-1967) mantiene la ilusión intacta para seguir «cinco o seis años más» al frente del club. Cree en la salvación, pero está preparado para un descenso a Segunda Federación para el que ha empezado a diseñado una notable metamorfosis en el organigrama. Entiende las críticas aunque no comparta algunas y reconoce errores, pero reflexiona que tanto él como su equipo de trabajo siempre ha intentado hacerlo lo mejor posible y hace hincapié en los campeonatos logrados, los playoffs por el ascenso disputados, la reforma del Estadi Balear o el crecimiento de las peñas. Lleva más de 25 millones invertidos en el club y prevé reducir los gastos el próximo curso, pero tiene proyectos para generar ingresos y, de momento, sólo vendería si llegara una propuesta seria que le convenciera.

Después de una década en el club ¿Es su peor momento?

Sí, deportivamente es el peor año de los últimos diez. La temporada pasada fue dura y esta un poco más porque tiene pinta de que bajamos.

¿Cree en la permanencia?

Es difícil, pero me mantengo positivo y he hablado con el equipo porque hay que darlo todo hasta el final. Todo es posible hasta que no haya terminado. Creo que tanto los jugadores como el cuerpo técnico tienen claro que hay que intentarlo y ante el Alcoyano ya me gustó la actitud.

¿Cuáles son las claves para encontrarse en esta situación?

Algunos jugadores no han funcionado, hemos tenido lesionados y también problemas arriba porque solo David Rodríguez metía goles. Si no haces goles y encajas muchos…. No sé por qué no ha funcionado porque viendo los jugadores que teníamos al principio de temporada la plantilla no estaba tan mal. En invierno también hemos cambiado y no ha funcionado la verdad.

El fichaje de Jaume Mut por temporada y media ya es pensando en el futuro…

Hemos cambiado el míster pensando en si jugamos en Segunda RFEF para hacer una plantilla con muchos mallorquines y cambiar la idea. Estamos de acuerdo con Jaume Mut y vamos a hacer un buen equipo si seguimos en Primera RFEF o si bajamos. Me habían hablado muy bien de él y no nos habíamos cruzado, pero me han gustado sus ideas y hace falta un cambio a diferentes niveles.

Es un cambio importante…

No estoy contento y vamos a cambiar. Tras diez años también pienso que es necesario un cambio en la zona directiva. Patrick Messow va a ser el mánager general e incorporamos en la dirección deportiva a Marc Julià, que ya estuvo en el club. Al principio tendrá la ayuda de Patrick, que ya me dijo que estaba cansado y necesitamos algo nuevo. Jordi Roger deja su puesto y seguirá en el club hasta el final de la temporada. La gente no sabe lo que ha hecho Jordi por el club. Estoy contento con su trabajo. No ha funcionado y es un cambio que pienso que es el momento de hacer, pero no lo hago por lo que me lo diga la gente. El proyecto del año que viene sea en la Primera o la Segunda Federación será con Patrick, Jaume Mut y con Marc, que empieza la semana que viene.

¿En qué situación queda Jordi Roger?

Va a acabar su contrato. Ha sido muy correcto conmigo, va a terminar y luego ya miraremos si sigue en el fútbol base. Hemos bajado el presupuesto y lo vamos a bajar más porque no puedo gastar tantos millones. Si alguien me da un millón perfecto, pero la economía también está más floja en mis empresas y no puedo gastar tanto en el Atlético Baleares. A lo mejor en el futuro las cosas mejoran y vuelvo a aumentar la inversión. Tengo ilusión, pero después de diez años gastando tanto en un club de fútbol tengo que pensar en mi familia y mi salud, porque soy muy emocional y los altibajos de alegría y enfado los fines de semana no son buenos para el cuerpo.

Sorprende la confianza e incluso la promoción de algunos trabajadores que no han cumplido los objetivos cuatro temporadas seguidas y que pueden culminar este curso con un fracaso como el descenso…

No es un fracaso. Mira el club en el que estamos, mira contra quién jugamos, el número de aficionados que tenemos y la masa social de nuestros rivales… Patrick ha hecho un gran trabajo dando estabilidad y teniendo al ATB arriba en la categoría más alta durante diez años. Nadie había hecho esto en el club. Hemos tenido unos años de playoffs y otros años no tan buenos, pero también han cambiado las reglas. La Primera RFEF es mucho más dura y basta ver la cantidad de clubes que no han entrado en ella. Estoy contento con el trabajo que han hecho. El propio Patrick ha venido a decirme que tenemos que cambiar. Necesito gente de confianza. Cuando no tenía a nadie ha tenido los huevos para ponerse delante y ha hecho 14 horas diarias si ha hecho falta. Los que hablan mal de él tendrían que ver todo esto y yo pongo la mano en el fuego por Patrick. Hay gente que se va del barco cuando no funciona y él es de los que trabaja más. Si uno da todo y luego no funciona no puedes decir nada.

Entonces para usted es fundamental la persona más allá de los resultados.

Necesito confiar en la gente. Tengo empresas en las que me han robado dinero. He tenido mucha gente trabajando y también he tenido malas experiencias. Como jefe soy más o menos normal y encontrar personas de confianza es muy difícil.

Existe una denuncia contra el club por parte de un representante ¿En qué situación está?

Son cosas internas y creo que lo ganamos fácil. Hay un tema que está en juicio y que entra dentro de la normalidad de los negocios. Es un representante que dice que ha pasado algo que no ha sucedido.

¿Qué le dice la familia sobre seguir en el club?

Contra el Atlético B vivimos un momento que hizo que mi mujer me dijera que no venía más. Mi hijo, que cuando le digo que me planteo vender es el primero que me diga que no lo haga, ese día me dijo ‘hazlo’. Entiendo a la gente, pero duele. Entiendo también a mi familia y aunque ahora mi mujer no esté contenta creo que algún día volverá.

¿Va a vender el club?

Salió publicado que tenía una oferta para vender y era mentira, pero a partir de aquello me llamó gente por si estaba interesado en vender. Tengo dos ofertas en la mesa. Primero voy a escuchar pero quiero a alguien con un proyecto. Si viene con un concepto que pueda ser bueno para el club valoraré la propuesta, pero me voy a quedar en Segunda RFEF si bajamos y seguramente seguiré cinco o seis años más. Ahora estamos mirando presupuestos para tener un bar y un gimnasio de última generación en el Estadi Balear. Del club no ganas dinero pero con otros ingresos se puede mantener sin gastar tanto. Tampoco se ha trabajado bien el tema de los patrocinadores en los últimos años y ahora Patrick y Esteban se están moviendo mucho y vamos a mejorar, como también en nuestra relación con las peñas. La afición puede estar tranquila, si viene gente con ofertas las escucharé, pero intentaremos hacerlo mejor. Soy un hombre de datos y en el global hemos trabajado bien. El mundo sigue si bajamos y ojalá la temporada que viene disfrutemos un poco más para intentar subir.

¿Cuánto dinero lleva invertido en el Atlético Baleares?

Alrededor de 25 millones con el estadio.

¿Entiende que haya gente que le critique después de tanta inversión?

Los comentarios de Internet no me interesan porque es gente que nunca ha hecho nada por el club. Los buenos siempre preguntan cómo ayudar y esa gente de internet y las redes sociales ni siquiera viene al campo o sabe cómo jugamos. Tengo que agradecer a la gente que viajó el domingo a Alcoi, estas son las cosas que me gustan. En los momentos malos ves a la gente buena, como en la vida. Hay seguidores que me dicen que si bajamos no pasa nada y que por lo menos el Baleares existe. Yo no quiero palmaditas en la espalda, pero me da mucha rabia el comentario que me hicieron un día de ‘Ingo gracias por nada’ porque puedes decir que lo hemos hecho bien o mal y que no tengo ni puta idea, pero solo en el estadio ya se ve lo que he hecho. En la totalidad de los 10 años soy positivo. Podemos mejorar y vamos a probar con gente joven que piensa diferente, pero nadie puede quitar lo bueno que hemos hecho en los últimos diez años.

Ha tenido más de 15 entrenadores ¿de cuál se arrepiente más?

No me arrepiento. Hemos tenido temporadas de campeonatos, años de playoffs, ganamos la Copa Federación, hemos llegado más lejos que nunca en la Copa del Rey, subimos a Primera Rfef… En el resumen nos ha ido muy bien y ha habido entrenadores mejores y peores. Cada uno tiene sus cosas. Alguna vez no ha funcionado, pero miro la totalidad de los años. Empezamos que sólo había una peña y ahora tenemos 13, hemos pasado de ser centenares a tener 2.000 personas en el campo… siendo pequeños podemos mejorar. Hace falta sangre.

Se ha extendido la idea de que sólo fichan jugadores de la misma agencia ¿va a cambiar esto con la nueva dirección deportiva?

Trabajamos con todos. Mark nos ha pasado una lista de jugadores mallorquines y posiblemente con él vengan representantes nuevos, pero al final no es un sector tan grande.

También han sido más de 200 jugadores ¿Qué tres futbolistas volvería a fichar?

Muchos me han gustado y otros no han salido bien. Me gustaba mucho Malik Fatih porque lo daba todo en el campo e incluso con las dos rodillas rotas siempre quería jugar. También Francesc Fullana era un trabajador incansable y tengo en buena consideración a Nuha, que un día te mete un gol de Messi y otro falla lo imperdonable.

¿Con quién irá en la final de la Copa del Rey entre el Mallorca y el Athletic Club?

Es algo bonito para Mallorca, pero no voy con nadie, solo con el ATB, ya casi ni siquiera me atrae tanto la selección alemana, aunque están cambiando cosas y posiblemente la mire de nuevo. Miro lo mío, ya tengo mucho entre el Atlètic Baleares, la familia, los negocios y los boxeadores. La verdad es que no miro mucho fútbol, sólo a veces la Champions si mi hijo quiere ver el Bayern de Múnich.