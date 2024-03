El Atlético Baleares activa la 'era Jaume Mut'

El Atlético Baleares inaugura este domingo (12:00/FEF TV) la ‘era Jaume Mut’ recibiendo en el Estadi Balear al San Fernando en un duelo sin margen de error. A diez puntos de los puestos de permanencia y con once jornadas para bajar el telón al curso, el técnico mallorquín se estrena en el banquillo blanquiazul con el objetivo de invertir la mala dinámica del tramo más reciente de la competición y apurar las opciones de permanencia de un equipo obligado a ganar a un rival directo en la zona pantanosa para dotar de credibilidad a sus aspiraciones.

Después de enlazar cuatro derrotas y lograr un solo triunfo en los últimos 12 encuentros, el ATB cerró la etapa de Juanma Barrero en una situación crítica y le entregó el timón de la nave balearica a Jaume Mut, cuya contratación hasta el 30 de junio de 2025 ya deja entrever el viraje que traza la SAD blanquiazul con la alternativa de jugar en Segunda RFEF en la hoja de ruta. Sin embargo, el veterano preparador isleño aseguró en su puesta de largo que confía en las opciones de pelear por la salvación.

Gran parte de las opciones de de seguir con vida en la carrera por la permanencia pasan por imponerse este domingo a un San Fernando inmerso en descenso y con seis puntos de ventaja sobre los balearicos, cuyo técnico ha hecho énfasis durante la semana en la necesidad de elevar las prestaciones en la parcela ofensiva.

La enfermería es uno de los grandes condicionantes de un once supeditado a las pruebas de última hora a la que se someten a jugadores como Roberto Alarcón o Víctor Pastrana. Su disponibilidad marcará un primer once en el que no estarán los lesionados Pablo Muñoz, Armando Shashoua y David Forniés.

El centrocampista Unai Naveira por sanción y Luis Ruiz por unos problemas físicos son las bajas con las que concurre al encuentro de este mediodía el San Fernando, que cuenta en su lista de convocados con Dani Molina después de dos meses y medio alejado de los terrenos de juego por lesión.

Las urgencias del San Fernando están a la par que las del Atlético Baleares, ya que ocho jornadas sin conocer la victoria también le han situado en una situación comprometida que le obliga a ganar en el Estadi Balear para acercarse a un Mérida que marca la frontera de la permanencia.