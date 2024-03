Jaume Mut: «Si no creyera en la salvación del Atlético Baleares no estaría aquí»

Jaume Mut ha expresado su confianza en lograr la salvación en su puesta de largo como nuevo entrenador del Atlético Baleares y ha asegurado que tiene una plantilla «espectacular» y «comprometida» para alcanzar el objetivo. El técnico mallorquín ha asegurado que su principal preocupación es «ganar el domingo» al Atlético Sanluqueño y ha señalado que en sus primeros días al frente del equipo ha puesto el foco en transmitir confianza a los jugadores y en «darles armas» en ataque.

«Creo en la salvación, pero a día de hoy no me preocupa, me preocupa ganar el domingo. No habría entrado en el barco si no creyera, no tengo una edad para ir a sitios que no me interesan o crean. No quiero mirar lejos del domingo, ya sé la dificultad», ha argumentado Jaume Mut al ser cuestionado sobre su fe en la permanencia en Primera Federación del Atlético Baleares.

El flamante preparador del Atlético Baleares ha expresado que su prioridad en los primeros días es «transmitir una idea en la que crean y que la pueden llevar adelante». «Estamos haciendo sesiones mañana y tarde y tratamos de transmitir confianza. Los que lo tienen que sacar los domingos son ellos –los jugadores- y tenemos que darles armas. No los vamos a saturar porque no cambiaremos el mundo en dos días, pero sí podemos transmitir ideas y confianza», ha enfatizado Jaume Mut, que ha afirmado que su primera tarea ha sido centrarse en la parcela ofensiva. «Necesitamos ser mejores en defensa y ataque, pero le hemos dedicado más horas y hemos priorizado tener más armas en ataque. El equipo se tiene que sentir importante durante el partido. Tenemos que querer ganar y cada entreno tenemos que ser mejores», ha analizado.

Para sacar adelante la comprometida situación en la que está el Atlético Baleares, que iniciará la jornada a diez puntos de la permanencia con once partidos por delante, Mut cree que las claves son «tener muchas ganas de ganar, que es lo que necesitamos, y lo segundo que los jugadores sean ellos». «Necesitamos el máximo potencial de cada uno y estas son las dos bazas en las que nos tenemos que centrar», ha agregado el preparador mallorquín, que no se ha pronunciado sobre el Atlético Sanluqueño. «Desde el máximo respeto al rival porque le tengo mucho respeto a todos, me da igual el rival. Me interesa cómo están Pastrana, Rochina y el utillero, me interesa mi equipo», ha resumido.

Sobre la plantilla, Mut ha manifestado que ve una plantilla «espectacular porque la veo implicada al 100% y con calidad». «Tendríais que ver a David Rodríguez entrenar o a los juveniles, no sé cuántos días llevo pero es un gusto y lo digo de corazón. Si me encuentro con unos vivales ya me habría encerrado en un cuarto con ellos. Me han bastado dos días», ha dicho el técnico blanquiazul, que no ha querido lanzar ningún mensaje a la afición. «Yo no puedo pedir nada, ojalá en 15 días pueda hacerlo, pero sé que los balearicos son de verdad porque he vivido en este club y siempre tuvimos la ayuda. Solo puedo darle las gracias al que quiera darnos algo», ha concluido.

El director deportivo del Atlético Baleares, Patrick Messow, ha analizado que la incorporación de Jaume Mut para lo que resta de temporada y la próxima es «importante para el proyecto de presente y de futuro sea en la categoría que sea». El dirigente balearico, que ha querido pedir perdón al Manacor por el fichaje de su técnico en el tramo final del curso, ha señalado que el despido de Juanma Barrero se ha valorado «después de cinco puntos en diez partidos» y ha resaltado que «aún hay suficientes partidos y puntos para pelear hasta el final». «Si el equipo entiende lo que nos jugamos, confío. Con cada uno en su mejor nivel cada día confío, pero si no estamos a la altura tenemos una desventaja de muchos puntos. Veo una plantilla con capacidad y tiene que demostrarla cada día», ha añadido.

Patrick Messow ha señalado que el contrato hasta 2025 con Mut «es lo ideal para ambos» y ha enfatizado que es importante para «cambiar el club a corto, medio y largo plazo». «Veo a Jaume (Mut) con muchas ganas e ilusión, que es lo que necesitamos, energía positiva», ha subrayado. Además, también ha incidido en que tiene mucha experiencia tanto en la Isla como fuera. «Ha demostrado que es un gran entrenador, tiene pasado blanquiazul y se rodea de un grupo de trabajo muy interesante. Todo junto hace que para nosotros es el entrenador ideal para esta situación. Lo veo con ganas e ilusión de volver al ATB y de pelear, ayudarnos en nuestras ideas de futuro y, en definitiva, une todo lo que buscábamos", ha argumentado Patrick Messow, que no ha dudado en calificar la temporada como «mala», aunque ha remarcado que «no sirve para nada lamentarse y hay que planificar».

El director deportivo del Atlético Baleares también ha pedido «disculpas» a la afición por la temporada y también ha querido señalar que «solos no lo vamos a conseguir». «Los necesitamos -a los aficionados- porque son puntos. Tener doce siempre ayuda e influye en el juego. Se trata del club y salvar la temporada, no del presidente, el entrenador o el director deportivo. Si somos capaces de juntarnos somos capaces de muchas cosas», ha comentado.