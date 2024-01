El Atlético Baleares iguala su peor primera vuelta del siglo XXI

La derrota sufrida ante el Recreativo de Huelva en el Estadi Balear provoca que el Atlético Baleares deje atrás la primera vuelta del campeonato en posiciones de descenso y repitiendo los registros de su peor campaña en Segunda División B o Primera Federación del siglo XXI. La mejoría experimentada con la llegada de Juanma Barrero ha aliviado en cierta medida la trayectoria de un equipo que le da la vuelta al calendario con 17 unidades en su casillero emulando las cifras de la campaña 2008-09 en la que acabaría perdiendo la categoría.

Cuatro victorias, cinco empates y diez derrotas dan forma al balance del Atlético Baleares en una primera vuelta que los blanquiazules despiden como el equipo más goleado junto al colista, el Recreativo Granada (31), y el tercero que menos tantos marca (12) sólo mejorando las cifras del penúltimo clasificado, el Melilla (10), y del mismo filial nazarí (11).

Los 17 puntos sumados tras las primeras 19 jornadas son el peor registro de las 15 temporadas que el Atlético Baleares ha militado en el tercer escalón del fútbol español en lo que llevamos del siglo XXI. Sus cifras son las mismas que los balearicos presentaron en el ejercicio 2008-09 en la que desfilaron por su banquillo Toni Cazorla, Francisco y Paco Soler. Con los mismos partidos ganados, empatados y perdidos sus número fueron mejores en defensa y ligeramente peores en ataque y el desenlace no fue otro que el regreso a Tercera División un año después tras acumular 33 puntos.

La estadística actual se acerca a los 18 puntos que sumó el Atlético Baleares al término de la primera vuelta de la temporada 17-18 en la que arrancó Armando de la Morena como responsable técnico y la salvación llegó en la última jornada tras el gran esprint final protagonizado bajo la batuta de Manix Mandiola, que tiene en su haber los mejores números blanquiazules después de 19 jornadas logrado en la campaña 2019-20 con 42 puntos. Las otras dos campañas en la que los balearicos le dieron la vuelta al calendario con más de 40 unidades en su cuenta fueron las del título del curso 2011-12 con Gustavo Siviero (41) y de la temporada 2013-14 en Magaluf con Nico López (41).

Las cifras actuales son peores que las de la pasada campaña en la que el Atlético Baleares se salvó en el último partido de liga. El año pasado por estas fechas tenía 23 puntos y los blanquiazules precisaron de un triunfo agónico en Las Gaunas para mantenerse en Primera Federación, donde el pasado curso hicieron falta 47 y el anterior 48 para alcanzar la permanencia. Si los precedentes son válidos los de Juanma Barrero tienen por delante la misión de sumar 30 puntos en la segunda vuelta de la liga que para ellos arranca el domingo 21 de enero a domicilio frente al Real Murcia.

Los pobres números del ATB están mediatizados por el pésimo arranque protagonizado. No en vano los blanquiazules no lograron su primera victoria hasta la décima jornada después de comenzar la liga con un empate y enlazar siete derrotas consecutivas antes de volver a firmar tablas en el campo del Intercity. La llegada de Juanma Barrero tras la destitución de Tato, que fue despedido después de cuatro derrotas y un empate, dejando al equipo colista, ha elevado la competitividad del equipo tras unos comienzos complicados en los que llegó a ver la salvación a siete puntos en la jornada 9. Ahora la permanencia está a un punto.

Otro de los factores que han marcado la marcha de los balearicos ha sido la enfermería. Y es que, además de iniciar la temporada con Josep Jaume, David Forniés y Xisco Jiménez con lesiones de larga duración, los problemas físicos han sido una constante que ha afectado a

Hasta la fecha el Atlético Baleares ha utilizado 27 jugadores, aunque en la plantilla ya no están tres de los fichajes del verano como Loren, Javi Moreno y Jorge Martínez-Losa al mismo tiempo que ya no defenderán la elástica blanquiazul este curso David Forniés por lesión y Óscar Sánchez, que se ha marchado cedido al Andratx. Las caras nuevas en el recién estrenado mercado de invierno han sido Edu Campabadal y Nuha Marong.