Paso atrás del Atlético Baleares

El Atlético Baleares ha visto rota su racha de cinco encuentros sin perder y ha caído derrotado en el Estadi Balear frente al Recreativo de Huelva 0-2 gracias a dos tantos de Antonio Domínguez. El equipo de Juanma Barrero ha evidenciado una preocupante falta de juego ofensivo y esta derrota hace que el equipo esté una jornada más en puestos de descenso. En el conjunto blanquiazul ha debutado como titular en el lateral derecho Campabadal. No comenzó mal el ATB, quien dio los dos primeros avisos con un disparo alto de Shashoua y otro de Miguelete, también desviado. Intentaba llevar el peso del partido el ATB, pero tampoco renunciaba el Recreativo a inquietar la portería de Vila. Ambos equipos querían demostrar con un buen resultado su buen momento de forma en las últimas jornadas, aunque en el caso de Juanma Barrero aún no les había servido para abandonar los puestos de descenso.

Y golpeó primero el conjunto visitante. Antonio Domínguez sacó su zurda y desde fuera del área tras un córner batía a Ramon Vila. Un buen gol, pero que se vio facilitado por la facilidad del ATB que no encimó lo más mínimo el lanzamiento y también el meta catalán parecía que podía haber hecho algo más aunque igual estaba tapado. Intentaba reaccionar el ATB con el problema de no contar con un delantero centro al uso. David Rodríguez está sancionado, Xisco Jiménez no fue convocado y Nuha esperaba su oprtunidad desde el banquillo. Antonio Domínguez estuvo a punto de lograr su doblete pero Ramon Vila pudo desviar su disparo lo justo para que el balón se estrellara en el poste derecho. El ATB quería, pero no inquietaba a Rubén Gálvez, y el decano del fútbol español demostraba que al mínimo error en la zona de creación del ATB podía crear mucho peligro.

Tras la reanudación, el Recre fue quien quiso alterar de nuevo su marcador, pero Caye Quintana no precisó su disparo tras una gran contra del equipo y el balón terminó en saque de esquina.El mismo jugador onubense provocó de forma fortuita con sus tacos una brecha en la cabeza de Raúl González, que pudo volver al terreno de juego. Alarcón fue el protagonista del primer tiro, aunque manso, que llegó sin dificultad a las manos del portero visitante. Pero el Recre, con su presión alta era quien llevaba el ritmo del encuentro y al ATB se le hacía un mundo llegar al área contraria. Que Ofoli fuera el jugador que creara algo de inquietud a los visitantes con una jugada individual llena de pundonor que acabó con el esférico estrellándose en el lateral de la red indicaba las pocas ideas ofensivas del cuadro de Barrero, que cambió a Pastrana por un desaparecido Miguelete.

El conjunto visitante comenzó a contemporizar en el último cuarto del encuentro y el ATB lo aprovechó pisando más el campo contrario. Toni Ramon dejó su puesto a Nuha lo que provocó que el equipo de Abel López diera un paso atrás, pero volvió a aparecer Antonio Domínguez para, desde fuera del área, colar el balón en la escuadra de Vila. Parecía sentenciado el encuentro, se relajó el Recreativo y llegaron las oportunidades del ATB. Primero con una jugada individual de Jaime Sierra que remató flojo, seguido de un cabezazo de Villapalos que se marchó desviado y un disparo muy cruzado de Nuha Marong. No se movió más el marcador y el ATB viajará la próxima semana a Murcia.