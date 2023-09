Aitana deslumbra en 'El Hormiguero' con un total look negro.

El estilo musical de Aitana ha evolucionado y con él, también su moda. La cantante, que saltó a la fama gracias a Operación Triunfo, ha demostrado una vez más su capacidad para sorprender y deslumbrar. En su aparición del miércoles en el popular programa El Hormiguero de Antena 3, Aitana no solo ha adelantado detalles de su nuevo álbum 'Alpha', que verá la luz este viernes, sino que también ha desfilado con un traje rompedor que ha capturado la atención de todos.

El traje en cuestión es de la marca Off-White, una firma que se ha ganado el cariño de jóvenes royals como Victoria Federica. Y es que este distintivo se ha convertido en sinónimo de modernidad y vanguardia, ofreciendo piezas que combinan el lujo con un toque callejero muy actual. La elección de la cantante para la ocasión ha sido un traje compuesto por dos piezas clave. Por un lado, una blazer de estilo cargo en un profundo tono negro, cuyas solapas y hebillas en plateado añaden un toque de brillo y sofisticación. Esta chaqueta, que tiene un precio en el mercado de 1.595 euros, no escatima en detalles: el cierre con botones en la parte delantera, la manga larga y los bolsillos con solapa en el pecho la convierten en una pieza digna de cualquier pasarela.

La blazer negra con hebillas.

Por otro lado, el pantalón cargo, también en negro, juega con la estética utilitaria, aportando un aire contemporáneo gracias a sus hebillas plateadas y bolsillos delanteros. Una prenda que cuesta 895 euros y que confirma el compromiso de la marca por la calidad y el diseño. Sin embargo, el toque final lo ha puesto Aitana al combinar este traje con un crop top de la misma firma, dejando al descubierto parte de su abdomen y resaltando su figura esbelta.

El pantalón cargo negro.

La verdadera guinda del pastel han sido esos tacones de color negro que, aparte de sumarle al menos 15 centímetros de altura, le han otorgado un aire majestuoso y una postura impecable frente a las cámaras. Todo eso lo ha combinado con su melena bob con efecto mojado y con nuevo corte de flequillo. Este look no es solo una elección estilística; es una declaración de intenciones. Aitana, que se ha consolidado como una de las artistas más relevantes del panorama musical español, no tiene miedo de arriesgar y de mostrarse tal y como es.

Su confianza y seguridad se reflejan en cada elección de moda, y esta no ha sido la excepción. El próximo álbum de Aitana, 'Alpha', promete ser otro hito en su carrera. Y si su música va a estar a la altura de sus elecciones de moda, podemos esperar grandes cosas de esta joven talento. En conclusión, la artista ha vuelto a demostrar que no solo tiene una voz prodigiosa sino también un ojo agudo para la moda. Su aparición en El Hormiguero será recordada no solo por sus anécdotas y adelantos musicales sino por ese traje de Off-White que, sin duda, se convertirá en objeto de deseo de muchos.