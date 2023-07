Si eres una entusiasta del maquillaje, probablemente estés familiarizada con las cambiantes tendencias de belleza que se popularizan en las redes sociales. Una de las últimas tendencias que ha conquistado el mundo del maquillaje es el latte make-up. Esta técnica de maquillaje está ganando seguidores en las redes sociales, incluyendo a celebridades como Hailey Bieber, Selena Gómez o Dua Lipa. Pero, ¿en qué consiste esta técnica que ha enamorado a casi todas?

El latte make-up se caracteriza por una paleta de colores que combina tonos tierra, beige y marrones suaves, similares a los que se ven en una taza de café con leche. Los colores cálidos y neutros de esta tendencia de maquillaje crean un look natural, sofisticado y versátil que se puede llevar tanto en el día a día como en eventos más formales. Descubre cómo hacerlo de manera fácil paso a paso:

El secreto del éxito radica en su simplicidad y versatilidad. Esta tendencia favorece a todos los tonos de piel y puede adaptarse a cualquier estilo de maquillaje. A pesar de su aparente simplicidad, requiere una cuidadosa selección de productos y técnicas de aplicación para lograr un acabado impecable y luminoso. Para conseguirlo se necesita un enfoque minimalista. Comienza con una base ligera que iguale tu tono de piel y cubra las imperfecciones. A continuación, utiliza un corrector de tono beige o marrón claro para dar luz y definición a ciertas áreas del rostro, como los pómulos, la nariz y la frente. Para los ojos, opta por sombras de ojos en tonos tierra y marrones suaves que aporten profundidad y definición.

El latte make-up no estaría completo sin un toque de brillo. Un iluminador con un tono cálido, similar al del café con leche, puede aplicarse en las zonas altas del rostro para aportar luminosidad y resaltar tus rasgos. Finaliza el look con un labial en tono nude o marrón claro para completar este sofisticado estilo de maquillaje. Sin duda, es una tendencia de belleza a tener en cuenta. Ya sea que te guste un look natural y sutil o prefieras un maquillaje más audaz y dramático, esta técnica ofrece la versatilidad y la elegancia para adaptarse a cualquier estilo. Así que, si aún no lo has probado, tal vez sea el momento de sumarte a esta tendencia que causa furor en las redes sociales.