Entre las tendencias de manicura para este verano, la forma que más se lleva son las uñas cortas y redondas. Un estilo muy práctico que ofrece la posibilidad de jugar con los diseños y colores propios de la temporada. Como es habitual, en esta estación triunfan los tonos claros, fluorescentes y divertidos que potencien el bronceado de la piel. Son un éxito las uñas con diseños únicos y veraniegos. Para inspirarte antes de volver al salón de uñas, te dejamos cinco propuestas creativas.

Uñas baby boomer vertical

Este diseño es una de las tendencias clave de la temporada, según explican desde Hello Nails. Consiste en una técnica de decoración en la que se difumina la separación de colores, pero en vez de seguir la manera clásica de la punta hacia la base, cambia en vertical. Similar a las uñas ombré, este consigue un efecto policromado donde ya no existe una diferenciación cortante entre el color de un lado con el siguiente. Además, utilizando colores vibrantes conseguiremos un resultado más llamativo.

En tonos Barbie

Está claro que el Barbiecore arrasa por donde pasa, por ello, el terreno de las uñas no se iba a quedar al margen. Además, siendo el Viva Magenta el color Pantone del año, este diseño no podía faltar. La clave para lograrlo es inspirarnos en la muñeca de los años 60. Su estilo se caracteriza por utilizar colores pastel y rosas. La creatividad no tiene límites en este campo, por lo que añadir detalles románticos, como corazones, encaja a la perfección.

Con flores

El estampado de flores es, junto a las rayas marineras, el print oficial del buen tiempo. Adaptarlo a la manicura puede resultar un reto para los más impacientes. Sin embargo, el resultado merece la pena. Crear pequeñas flores, que recuerdan a margaritas, se puede hacer uniendo cinco pequeños puntos del mismo color y cambiando el tono del centro. En blanco y negro, como las de la imagen, o de diferentes tonalidades, con este diseño es posible variar la cantidad de flores.

Uñas multicolor

El estilo más desenfadado e infantil de esta lista es sin duda la tendencia multicolor. Estas divertidas uñas recogen todos los tonos que queramos, podemos limitarnos a tres colores e ir intercambiando. O, quizás, una uña de cada color. Amarillo, rosa, verde, morado y naranja son el orden que han utilizado en Hello Nails para lograr este veraniego resultado. Además, esta tendencia da la posibilidad de combinar otros accesorios como anillos o pulseras. Cuanto más claro sea el color de la uña, más resaltará el tono bronceado.

De purpurina

El brilli brilli parece que solo se puede llevar en ocasiones especiales. No obstante, estas uñas con purpurina son la clave para lucir el bronceado en la playa. Tanto con la ropa de diario como con la más arreglada, dará un toque especial. Relucientes con los destellos del sol, este diseño es sencillo y no pasa de moda. Lo cierto es que su protagonismo se basará en el color de la purpurina elegida. En tonos más suaves como plata o iridiscente serán más sutiles, y en colores más veraniegos como azul eléctrico, más vistoso.