El radical cambio físico de Adele suscita debate en las redes sociales

Nada más y nada menos que cinco meses ha esperado Adele para publicar su primera fotografía del año en Instagram. Tras cumplir 32 años este pasado martes, la estrella británica publicó una instantánea en la red social para agradecer todas las felicitaciones en ese día tan especial. La imagen dejó en evidencia su nueva delgadez, un cambio físico radical con respecto a la imagen con la que se hizo famosa entonando temas como Someone like you o Rolling in the deep.

Las redes sociales han acogido con variedad de opiniones esta nueva imagen de Adele y, mientras algunos sostienen que en su etapa anterior la cantante les parecía más bella, otros muchos fans opinan que, independientemente del peso, ella siempre fue sinónimo de belleza.

Otros muchos creen que ni siquiera es lícito mantener ese debate.

A continuación, algunos de los comentarios suscitados al respecto:

Veo a muchos decir lo "BELLA que esta ADELE AHORA" ..pero... siempre fue bella, sin tener en cuenta que para mi es una de las mejores voces actuales que existen ????? ? Mati. (@JzMatias) May 6, 2020

¡Que bella se ve Adele! Delgada o gordita, esa mujer siempre ha sido demasiado hermosa y lo importante es que se sienta bien consigo misma, sin importar cómo se encuentre físicamente. Pues al final, el amor propio lo es todo. ?? pic.twitter.com/BJNZmbjIj4 ? Linda Simóes. (@Unicornia_Rosa_) May 6, 2020

Adele es una mujer bella en todas sus formas. Nadie tiene porque juzgarla. Nadie conoce las esferas de la vida ajena, ni los motivos que nos llevan a hacer cambios. Solo respeto y admiración para una cantante que día a día nos ilumina con su voz. You are the best @Adele pic.twitter.com/tWN6jbnCPf ? Kendry Vanegas Dieppa (@kendryvandieppa) May 6, 2020

Para mí, Adele, siempre ha sido bella por dentro y por fuera. Y esto es todo lo q puedo opinar de su cambio. ? Gema (@GemaTologra) May 6, 2020