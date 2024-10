Ca’n Nofre se encuentra al principio de la calle Manacor, a un paso de las Avenidas, y se mantiene fiel a sus principios, desde que Nofre lo abrió en 1962. Su hija lo mantiene vivo y en buen estado, con un servicio rodado y profesional, y una clientela de habituales que recala -sobre todo a mediodía-, en busca de los platos de una carta no excesivamente amplia, pero siempre sugerente, y sobre todo, de un menú diario que incluye casi siempre atractivas propuestas. En nuestra última visita, entre semana de septiembre, con pocos clientes a la hora del almuerzo, ofrecían algunos de sus clásicos. Sopas mallorquinas, que cuando están bien elaboradas, producen excepcional placer. Tenían abundantes verduras y estaban muy jugosas.

Probamos también la ensaladilla rusa, que pone siempre a prueba la sapiencia de quien la prepara, y que tenía muy bien ligados patata, guisantes, verduras y atún con mayonesa, con un sabor estupendo. Como entrante, ofrecían también, aunque no lo probamos, frito de marisco, que recuerdo haber tomado con notable satisfacción en alguna ocasión anterior.

Como platos principales, incluían en su menú boquerones con tumbet. Me encantan los boquerones pero, a menudo, me decepciona su excesiva fritura. En este caso, estaban perfectos, crujientes por fuera y tiernos en su interior. Y, sobre todo, me pareció deliciosa la sepia guisada con cebolla y pasas. No hacía justicia el enunciado, que simplemente decía «sepia fresca con cebolla». Era mucho más que eso. Era todo un guiso, perfectamente ensamblado con la cebolla caramelizada y las pasas, que le daba ese agradable sabor dulce cuando está bien ligado. Se notaba que había sido cocinado con tiempo, con gran dominio. Un plato por el que merece la pena regresar. Como también lo merece el aperitivo, -no tanto por las olivas (correctas) o la mayonesa, que cobran aparte junto con el pan-, sino por la coca dulce de cebolla pochada, habitual en esta casa desde hace muchos años, maravillosa en su sencillez. Da gusto empezar un almuerzo con ese bocado delicioso, que sabe tan bien… cuando está bien elaborada. La otra propuesta de segundo, que no tomamos, era un solomillo ibérico a la plancha, buen trozo, con queso de cabra como acompañante.