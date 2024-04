Caracoles para disfrutar de una buena salud

La tradición de comer caracoles por Sant Marc ha experimentado un notable auge en estos últimos años», asegura el propietario del restaurante Es Cruce de Vilafranca de Bonany, Guillermo Garí Fornés. No en vano, en su establecimiento se han preparado para la semana del día 25 de abril, festividad del santo, unos 5.000 kilos de caracoles, que podrán ser degustados en el restaurante o para llevar, con su correspondiente all i oli.

Es Cruce se consolidad como un restaurante emblemático en la elaboración de los caracoles, cuyas generosas raciones son muy del agrado del público y sobre todo, por la cercanía que ofrece Guillermo Garí, preocupándose de la fluidez del servicio y la atención de quienes les visitan. El empresario vilafranquer indica que «se mantienen en la carta todo el año, aunque es en la fiesta y días cercanos cuando su demanda se duplica».

Guillermo Garí con unos clientes en Es Cruce.

Los caracoles de Es Cruce proceden de Marruecos y zonas de Andalucía, debido a que la producción de Mallorca es totalmente insuficiente. «Aquí, explica Garí, llegan limpios y «engañados» desde la factoría de la ciudad de Lorca, que es donde los preparan y envasan. Los condimentamos según marca la receta tradicional mallorquina, con hierbas aromáticas de la Isla. Luego se integran en un sofrito con distintos tipos de carne como pollo, costilleja, butifarrón y un poco de guindilla, para realzar su sabor». Con relación a la tradición caracolera de este santo, destacar que el refrán popular anuncia «qui menja caragols per Sant Marc, no quedarà tocat» o «qui menja cargaols per Sant Marc, gaudeix de bona salut de franc». Es Cruce abre cada día desde las 06.00 a las 00.00h, no se admiten reservas y su día de cierre es el martes.

Omar y Andrea del Baleares con una ‘fideuà’.

El popular gasterópodo admite también otras preparaciones, ya que en tiempos ya lejanos era frecuente verlos integrando platos de la pagesía mallorquina, que ahora se siguen haciendo, revalorizándose. Jaume Vallés, chef del restaurante Atlético Baleares, y sus jóvenes ayudantes prepara una Setmana de Caragols coincidiendo con Sant Marc. Cocinará fideuà con gargols, arròs de caseta amb caragols, llom amb bolets y caragols y cuinat de ciurons amb caragols.