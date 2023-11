Mallorca cuenta con dos nuevos restaurantes con Estrella Michelin: Mediterranean de Andreu Genestra y Sa Clastra de Jordi Cantó. Por tanto, la Isla cuenta ya 10 establecimientos con este distintivo, ya que los que la tenían han logrado mantenerla. Se trata del Béns d’Avall, de los chefs Benet y Jaume Vicens; Dins, de Santi Taura; el restaurante de Maca de Castro; el de Adrián Quetglas; el del chef británico Marc Fosh; Es Fum, dirigido por el chef Miguel Navarro; Zaranda, de Fernando Arellano; y el Voro, de Álvaro Salazar (dos estrellas).

Los restaurantes con Estrella Michelin se han convertido en uno de los atractivos turísticos de Mallorca para muchos visitantes. Entre los residentes también tienen mucho éxito y disfrutan de ellos siempre que pueden. Aunque pueda parecer muy caro, lo cierto es que hay de opciones diversas, aptas para casi todos los bolsillos, aunque sea de forma esporádica. Ultima Hora ha actualizado los precios que estos establecimientos distinguidos en la guía que ofrecen en sus webs.

El que ofrece una opción más económica es el restaurante de Adrian Quetglas, ubicado en pleno Paseo Mallorca de Palma. En concreto, dispone de dos menús degustación. Uno de ellos es de cinco platos, se sirve de martes a viernes a mediodía y tiene un valor de 55 euros. Por su parte, el de siete pasos se puede disfrutar de martes a sábado por las noches y los sábados a mediodía; está valorado en 85 euros. «Nuestros menús son, en resumen, la esencia de las experiencias vividas por Adrián, entre Mallorca, Londres, París y Moscú, junto con algunos de los mejores cocineros de la escena internacional», explican en su web.

Uno de los más destacados es el restaurante Voro, que puede presumir de tener dos Estrellas Michelin; ubicado en Cap Vermell, está dirigido por con el chef Álvaro Salazar. Ellos mismos definen su propuesta gastronómica como «creaciones personales y reflexivas, creadas bajo la premisa de ser saboreadas con los cinco sentidos». En este caso, ofertan dos menús degustación. Uno de ellos es el Devoro, de 25 creaciones, y valorado en 220 euros; el otro es el Voro, de 20 creaciones, y con un precio de 190 euros.

Fusion 19, en la Playa de Muro, es el último establecimiento mallorquín distinguido en la prestigiosa guía francesa. El joven chef palmesano Javier Hoebeeck está al frente. Su menú degustación tiene un precio de 125 euros: se desarrolla en 13 pasos, 28 bocados y 81 elaboraciones culinarias a través de sus 5 etapas. En su web los definen como «un viaje emocional a través de los cinco sentidos con influencias de la cocina internacional».

Dins, ubicado en el hotel boutique El Llorenç Parc de la Mar, en el corazón de La Calatrava (Palma). El chef es Santi Taura y dispone de un menú degustación, integrado por 11 pasos, que tiene un coste de 105 euros. «Para nosotros el menú degustación no es una tendencia», exponen en su página de internet.

El Bens d’Avall, cuyo chef es Benet y Jaume Vicens, oferta el menú Ánima que cuesta 130 euros y consta de 12 pasos. En su web explican que se trata de «los auténticos sabores de la cocina balear, unidos de una forma tan creativa como honesta. Nos gusta transmitir los aromas y sabores que nos evocan el momento del año en el que nos encontramos, por eso nuestro menú cambia en sincronía con las estaciones y los productos de temporada».

Es Fum, ubicado en el hotel de 5 estrellas St Regis Mardavall Mallorca Resort, cuenta con el chef José Miguel Navarro, que trabajó en El Celler de Can Roca (Girona), distinguido como el mejor restaurante del mundo en el año 2013. En este caso, también permite elegir entre tres opciones: el origen, por 165 euros; el vegetal, por 135 euros; y el recorrido, por 185 euros. Definido por ellos mismos como «una perla culinaria en una de las ubicaciones más destacadas de Mallorca», cuenta con una Estrella Michelin desde noviembre de 2011.

En el Puerto de Alcúdia se puede disfrutar del restaurante de Maca de Castro. El menú sin bebidas este verano tenía un precio de 155 euros; Ultima Hora no ha podido confirmar si se mantiene, ya que no aparece en su web y no han respondido al teléfono. «Los platos de Maca de Castro son la armonía de los cinco sentidos, una oda a ese Mare Nostrum, siempre cómplice, que se entrelaza con la filosofía creativa de la chef», reseñan desde el propio establecimiento de restauración.

El restaurante Marc Fosh se encuentra en el Hotel Convent de la Missió, en el casco antiguo de Ciutat y ellos mismos aseguran que «se ha convertido en el destino gourmet más notable de la ciudad». Además, añaden que «la innovadora cocina de Marc Fosh condensa la esencia de los ingredientes de Mallorca en cada plato. Una filosofía basada en la calidad de la materia prima, en la simplicidad y la elegancia». El menú degustación del almuerzo está valorado en 95 euros y el de la cena en 110 euros; también ofrece el menús semanal que tiene un coste de 58,5 euros.

Zaranda es otro de los establecimientos con Estrella Michelín y «cuenta tras los fogones con un equipo de catorce profesionales, con Fernando Pérez Arellano a la cabeza». Ubicado el hotel Es Príncep de la capital balear ofrece tres menús. El 'Hipodermis esenciales Zaranda', por 130 euros; el 'Dermis segunda piel', por 150 euros, y el 'Epidermis colágenos', por 170 euros.

Sa Clastra de Jordi Cantó define su experiencia con «un viaje desde nuestras raíces hasta nuestros horizontes, es una metáfora de la vida en sí misma». En su web precisan que «nuestros menús están en proceso de creación. Raíces y horizontes 2024 «Una aventura a través del sabor». Este año