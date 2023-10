Guethary, para disfrutones del pescado.

El bacalao lo podemos comprar ya desalado, aunque lo encuentro más gustoso si lo hacemos nosotros en casa, dejándolo 48 horas en agua. Pelar y cortar en finas láminas la cebolla. Poner AOVE en una sartén, sofreír los aros de guindilla y cuando estén doradas desechar. En el mismo aceite, que habrá cogido el sabor de la guindilla, sofreír la cebolla hasta que quede de color transparente. Añadir el ajo, pelado y laminado, y dar unas vueltas antes de añadir el bacalao troceado y previamente secado con papel de cocina.

Sofreír ligeramente, apenas 2 minutos. Mientras, cascar los huevos en un lebrillo, añadir el perejil picado y sal, según nos haya quedado el bacalao. A mi me gusta que el bacalao mantenga algo de sazón tras su paso por agua, algunos que venden desalados no me gustan porque han perdido completamente la sal y no saben a nada. Batir bien los huevos y añadirle la cebolla y el bacalao bien escurridos. Calentar el aceite de la sartén en la que hemos hecho el sofrito y cuajar la tortilla.

A mi me gusta hacerla estilo tortilla francesa, pero podemos cuajarla como si fuera una tortilla de patatas. Lo único importante es que no se cuaje demasiado y nos quede reseca. En mi último viaje por Euskadi, la que más me gustó fue la que nos prepararon en un sencillo bar de Irún. Estaba jugosa, deliciosa. Pan para mojar, unas copas fresquitas de Txacoli y unos croquetones fueron nuestro primer almuerzo antes de cruzar la frontera.