Judías verdes, ¿un ingrediente aburrido o innovador?

Cuando era pequeña odiaba todas las verduras y, en particular, odiaba los guisantes y las judías verdes. Entonces, un día, cuando ya vivía en el extranjero, volví a casa y ‘muriendo de hambre’ probé un guiso de judías verdes de mi madre. ¡Estaba delicioso! ¿Por qué no comí eso antes? Ahora cada vez que vuelvo en verano le pido que me prepare ese guiso y como mínimo un par de raciones. Ocurrió lo mismo la semana pasada cuando estuve allí. Mi madre hizo el mismo guiso con carne de cabrito y quedó absolutamente delicioso. Hasta el punto de que me traje a Mallorca algunas de las judías verdes de mi madre (de su huerto). El guiso lo hice una vez y estaba bueno, pero no igual al que comí allí.

Luego estuve buscando qué más podía hacer con este ingrediente aparentemente aburrido y descubrí toda una gama de ideas. Una receta consistía en judías verdes salteadas, espolvoreadas con queso parmesano y luego horneadas hasta que se derritieran por dentro y quedarán crujientes por fuera. Hace meses probé esto con brócoli y estaba bueno, así que imagino que también quedará bien con judías verdes. Lo que me sorprendió fue que las judías verdes se están mezclando en algunas ensaladas innovadoras, por ejemplo con melocotones asados (también ahora de temporada), queso feta y anacardos. Soy una gran admiradora de las frutas en ensaladas saladas, así que definitivamente probaré esto. Guiso de judías verdes de mi madre:

(cantidades por persona)

1 puñado de judías verdes

1/2 cebolla pequeña

1 zanahoria grande

1 diente de ajo

1 patata mediana

Un poco de salsa de tomate, sal, pimienta negra, pimiento rojo (suave o picante)

1 hoja de laurel para toda la olla. Y ahora, la receta. Freír los ajos en un poco de aceite hasta que estén dorados. Quitar y guardar para más tarde. Saltear las cebollas y las zanahorias hasta que estén blandas. Añadir las judías verdes cortadas en trozos de 3-4 cm y saltear durante 10-15 minutos. Agregar la patata cortada en cubos, la salsa de tomate, las especias y un vaso grande de agua por persona. Agregar una sola hoja de laurel y cocinar hasta que el guiso espese. Devolver el ajo a la olla y cocinar unos minutos más. Espolvorear con perejil picado, servir y ¡a disfrutar! Esta es una opción vegana, pero se puede saltear trozos de carne con cebollas y zanahorias y seguir la misma receta para el guiso a base de carne.