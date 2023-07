Queridos lectores, ¡bienvenidos a la mesa conmigo! Algunos de vosotros me conocen por mi sección Eating out en Mallorca Bulletin. Ahora es un gran honor para mí tener esta oportunidad, siguiendo los pasos de Andrés Valente. Tengo un gran reto ante mí. En En la mesa con Mia exploraré las tendencias gastronómicas y hablaré sobre platos interesantes, tanto locales como internacionales. Para empezar quería hablaros de una tendencia que conecta mi país de origen con Mallorca. Crecí en Yugoslavia (en la parte que ahora es Croacia) y algunas de nuestras comidas callejeras favoritas incluían pljeskavice, una especie de hamburguesa conocida como smash burger, que se puso de moda en Mallorca en los últimos años.

Los orígenes de la hamburguesa aplastada –smash burgers– se remontan a la cultura de la hamburguesa estadounidense, donde la simplicidad y los sabores atrevidos reinan por encima de todo. He leído que las primeras hamburguesas aplastadas se hicieron en los años 80; creo que en mi país las teníamos mucho antes que los americanos. La técnica de ‘aplastar’ una hamburguesa en una plancha o sartén caliente es lo que distingue a este estilo. Se originó como una forma de lograr un borde fino y crujiente y un centro jugoso. El proceso implica presionar la carne molida sobre la superficie de cocción, lo que le permite dorarse rápidamente y retener los sabores. El calor intenso crea una corteza caramelizada, mejorando el sabor general. Las tendencias actuales en el mundo de los smash burgers incluyen aderezos innovadores, salsas artesanales y un enfoque en ingredientes de alta calidad, pero no lechuga, tomate etc.

¿Y dónde podemos comer una buena smash burger en Mallorca? La probé hace unas semanas en B3stial, en Palmanova, y me encantó. ¡Definitivamente me trajo algunos buenos recuerdos de la infancia! Aparte de las hamburguesas, también tienen patatas fritas cortadas a mano hechas de patatas holandesas de alta calidad. Me han comentado que Klug Burgers, en Palma, también ofrece unas smash burgers riquísimas. Además, su potato roll está hecho con patatas, para acompañar la carne.

Para preparar una smash burger no hay una ciencia exacta. Lo importante es tener la carne picada con por lo menos 20 % de grasa, formar bolas y aplastarlas bien en un sartén muy caliente para que se cocinen rápidamente. Aparte de esto, un buen pan de hamburguesas, alguna loncha de queso de calidad y poco más. Acordaos que con smash ‘menos es más’; ¡la hamburguesa es la estrella del show!