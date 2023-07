Baltasar del Alcázar (1530-1606), poeta sevillano, que sirvió a varios nobles como militar o administrador, por aquello del ‘modus vivendi’ compuso, como era moda en aquella época, sonetos petrarquistas y religiosos, además de epigramas y canciones octosilábicas que destacan por su particular ironía. Su obra forma parte de la poesía lírica del Siglo de Oro.

En lo tocante a su musa, la bella Inés, versificaba que: ‘Tres cosas me tienen preso / de amores el corazón:/ la bella Inés y jamón/ y berenjenas con queso./ Una Inés, amantes, es/ quien tuvo en mí tal poder/ que me hizo aborrecer/ todo lo que no era Inés./ Trájome un año sin seso/ hasta que en una ocasión/me dio a merendar jamón/ y berenjenas con queso./ Fue de Inés la primer palma;/ pero ya juzgarse ha mal/ entre todos ellos cuál/ tiene más parte en mi alma./ En gusto, medida y peso/ no les hallo distinción:/ ya quiero a Inés, ya jamón, / ya berenjenas con queso./ Alega Inés su beldad; / el jamón que es de Aracena;/ el queso y la berenjena,/ su andaluza antigüedad./ Y está tan en fil el peso/ que, juzgado sin pasión,/ todo es uno: Inés, jamón/ y berenjenas con queso./ Servirá este nuevo trato/ destos mis nuevos amores/ para que Inés sus favores/ no los venda más barato,/ pues tendrá por contrapeso,/ si no hiciere razón,/ una lonja de jamón y berenjenas con queso’.

Curioso, ¿verdad? Pues pongámonos el delantal y vayamos a la cocina. Tomamos cuatro berenjenas que cortadas por la mitad, a lo largo y escaldadas un par de minutos en agua y sal puedan perder algo de su acidez. Después las vaciamos de pulpa y con la mitad de ésta, metida en el hervor unos minutos, hacemos luego un puré, que reservamos. Tenemos ya las berenjenas en forma de barquichuelas y procedemos a preparar el relleno, que hacemos con el puré de pulpa y pan rallado fino en proporción, una loncha de jamón finamente picado, mezcla que salpimentamos ligeramente. Cubrimos las barquichuelas con queso rallado, unos ciento cincuenta gramos, colocamos las berenjenas en una fuente y directo al horno alrededor de una hora. Es una receta sencilla y muy sabrosa a la vez.