La Asociación Help To Ukraine Childrens From Majorca, junto a House Of Son Amar y seis de los mejores chefs de Mallorca, organizan para el 30 de junio una cena benéfica a favor de los niños y niñas de Ucrania. El Gran Teatro de Son Amar acogerá la gala en la que Andreu Genestra, Marc Fosh, Koldo Royo, Marta Rosselló, Víctor García y Matías Providenti elaborarán un menú conjunto. Igor Volodko, presidenta de la Asociación Help To Ukraine Children From Majorca; el responsable de comunicación de Son Amar, Rafa de Siria; y el chef Andreu Genestra, presentaron ayer la gala en el restaurante Aromata. «Esperemos que esta iniciativa tenga continuidad. No queremos organizar una cena y ya está», comentó Igor Volodko, quien añadió que «no vamos a enviar dinero a Ucrania, la recaudación será para ayudar a los niños y niñas refugiados en Mallorca, y en todo caso enviar ayuda para cubrir necesidades prioritarias de los niños que están allí».

Los seis chefs que colaboran en esta iniciativa se han implicado de manera absoluta. «Todos los chefs nos hemos puesto de acuerdo en hacer una parte del menú. Yo me encargaré de las tapas y pinchos de bienvenida; Marc Fosh realizará los entrantes; Marta Rosselló, un plato de pescado; Matías Providenti y Koldo Royo, una ternera mallorquina; y Víctor García pondrá la nota dulce, con un refrescante postre», señala Genestra. Rafa de Siria destaca que «prestamos nuestras instalaciones y el equipo humano para llevar a cabo esta gala benéfica con máximas garantías de éxito». El precio por persona es de 75 euros, y la entrada de vip solidario es de 150 euros. Ambas entradas incluyen esta cena especial diseñada por los chefs y disfrutar del espectáculo Exhibit 2.0. La gala será presentada por Rosa de Lima y contará con la presencia de refugiados y ciudadanos ucranianos residentes en la Isla.