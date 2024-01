Sigue estos consejos para disfrutar de unos 'foguerons' seguros y sin riesgos.

Con la llegada de las fiestas de Sant Antoni y Sant Sebastià Bomberos de Mallorca ha recogido una serie de consejos y recomendaciones para encender unos foguerons seguros y sin riesgos durante las próximas celebraciones. El Servicio de Emergencias del Consell de Mallorca ofrece así recomendaciones, en el marco de sus vertiente de actuación preventiva, para reducir el riesgo de accidentes e incendio durante los actos. Las acciones van dirigidas a ayuntamientos de la Isla, así como a la ciudadanía en general en lo que se refiere por un lado, al encendido de foguerons como a la celebración de correfocs. En el momento de encender los foguerons, Bomberos recuerda que se tienen que ubicar en espacios abiertos y libres de elementos de riesgo, montar sobre lechos de arena para proteger el pavimento y lejos fachadas, vehículos, vegetación, red eléctrica y mobiliario urbano.

Unos 15 de metros de distancia es una medida prudente. Conviene también prestar atención a las condiciones meteorológicas, especialmente el viento y tener en cuenta que las hogueras no pueden superar los tres metros. Para el encendido del 'fogueró' no tiene que emplearse gasolina ni ningún otro producto inflamable. Tampoco hay que tirar petardos, material pirotécnico o líquidos o aerosoles inflamables, por el riesgo de incendio, explosión y de daños personales que conllevan. Tampoco hay que arrojar papel ni tejidos a la hoguera, ya que el viento los puede hacer volar y propagar el incendio en elementos lejanos como cortinas, toldos o cubiertas de material plástico.

Los Bomberos insisten en que tampoco hay que arrojar al fuego residuos como neumáticos, productos plásticos o de goma o aceites, que contaminan y emanan gases tóxicos, además de que las brasas quedarán contaminadas y no podrán emplearse para torrar. Conviene igualmente mantener una distancia prudencial respecto al fuego y evitar saltar sobre las llamas. En este sentido, los niños tienen que estar vigilados en todo momento. Una vez finalizada la torrada o el acto, se tiene que confirmar que el fuego esté completamente apagado antes de abandonar el lugar. En cuanto a la celebración y participación en 'correfocs', Bomberos de Mallorca recuerdan la conveniencia de vestir ropa de algodón, pantalones y mangas largas, calzado cerrado y llevar una gorra o pañuelo que proteja la cabeza.

También es recomendable llevar tapones en los oídos y gafas para proteger los ojos. En las fiestas con 'dimonis', la actitud de la ciudadanía tiene que ser correcta con las figuras y no obstaculizar su paso. Si se asiste a las celebraciones acompañados de niños o personas con movilidad reducida, se tiene que seguir la celebración desde una distancia prudencial. Al paso de los 'correfocs' no se tienen que tocar ni recoger ni manipular los artefactos pirotécnicos y si por cualquier motivo se prende la ropa, el afectado no tiene que correr sino echarse al suelo y rodar para apagar las llamas. Rápidamente conviene llamar al 112. El director insular de Emergencias, Joan Fornàs, ha destacado el trabajo continuado que hacen los Bomberos de Mallorca en tareas de prevención y concienciación. «Mantenerse bien informado es esencial para evitar que se produzcan accidentes o emergencias. Los Bomberos velan por la seguridad de los mallorquines», ha concluido.