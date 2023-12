Regalar también forma parte de la magia de la Navidad.

La sensación de que cada año la Navidad comienza antes no es cosa de unos pocos. En un momento en el que en segundos podemos saber lo que está ocurriendo al otro lado del mundo, es normal que también las sensaciones se globalicen. Por ejemplo, no salimos de Halloween, una fiesta que nos llega de Norte América, cuando el día 1 de noviembre, la mundialmente conocida Mariah Carey nos recuerda que la Navidad ya ha llegado. Además, como por arte de magia, las calles de los municipios ya empiezan a tener los carteles luminosos de ‘Bones Festes’. Llevamos ya casi un mes preparándonos para la Navidad y, aunque siempre hay unos pocos previsores que aprovechan el Black Friday para comprar los regalos, la mayoría se reserva para diciembre, mes en el que las ventas se disparan.

La magia de regalar

Cuando decimos que regalar forma parte de la magia, nos referimos a todo lo que esconde el gesto de regalar. La ilusión de la infancia inunda los hogares, y se encuentra inmersa en la fantasía de los personajes mágicos de Papa Noel, los Reyes Magos u otros personajes propios de las diferentes regiones del país. Pero no solo los niños disfrutan de esta magia, también se hace notar la ilusión de cualquier adulto al recibir un regalo y, cómo no, de entregarlo. Y es que regalar supone invertir tiempo en la persona que quieres, dedicar un esfuerzo a dar con aquello que creemos será de su agrado.

Los juguetes

No podemos empezar a enumerar ideas de regalos sin detenernos primero en los más importantes, los juguetes. Los niños y niñas de todo el país sueñan con la llegada de los tres Reyes Magos, y de un tiempo a esta parte, la globalización nos ha traído a Papa Noel. Pero no debemos olvidar la cultura popular y sus personajes que también agasajan en estas fechas, como el Caga Tió en Catalunya, el Apalpador en Galicia, el Olentzero vasco y navarro, el Esteru cántabro o L’Anguleru asturiano. La excusa es hacer llegar a los pequeños la ilusión y la magia de las Navidades y, junto a todo ello, regalos.

Los juguetes son las opciones favoritas de los más pequeños y Mallorca cuenta con varias tiendas especializadas en los gustos de los infantes. Un ejemplo sería Trend Kids, donde se puede encontrar todo lo que pueda necesitar un bebé y su mamá; sin embargo, la marca cuenta con juguetes de madera al más puro estilo Montessori, con los que abrir un mundo de imaginación y poder entre los más pequeños. Otra gran opción es la juguetería de El Corte Inglés, donde encontrará toda la tendencia en juguetes para todas las edades.

Solo por destacar algunos ejemplos, entre los juguetes más populares estas Navidades destacan las marcas de Lego, Playmobil y Hotwheels, pero también otros como el Furby o los Pinypon.

Una joya

Es uno de los regalos más clásicos y es que siempre son un acierto. Un bonito anillo, un colgante, unos pendientes, una pulsera, un collar o unos gemelos, son algunas de las propuestas más comunes, pero la joyería ofrece mucho más para sorprender a un ser querido. A veces, cuando no se tiene claro qué joya regalar es mejor visitar tu joyería de confianza y dejarte aconsejar, o tal vez echar un vistazo para encontrarte de repente con el regalo perfecto. Si quiere una joyería de referencia, le invitamos a visitar Joyería Szware, en pleno centro de Palma. Un lugar con muchos años de experiencia y donde seguro le darán el mejor asesoramiento.

Dentro de esta categoría de regalos podrían encontrarse también los relojes, una pieza que, en muchas ocasiones, es una auténtica joya. No se compran solo para llegar puntuales a los sitios, sino para lucirlos como un accesorio único que a su vez hable de nosotros. Ante la llegada del mundo digital, son muchos los que han optado por los relojes de este tipo, pero también son muchos otros los que han vuelto a los analógicos, por su comodidad, porque no hay que estar pendientes de baterías y porque, en realidad, nunca pasan de moda, ni siquiera en estos tiempos tan cambiantes. Visite Nicolás Joyeros, por ejemplo, para revisar su colección de relojes, en el Passeig del Born de Palma.

Gastronomía

¿A quién no le gusta disfrutar de un regalo gastronómico? Ya sea en forma de cena, un producto gourmet o un buen vino... Y precisamente, si a usted le parece interesante una botella de vino o algún otro licor, sepa que tiene a su disposición 1898 Drinks Boutique, una tienda con miles de referencias propiedad de Grupo Tunel, puede visitarla o acceder mediante su página web. Ambas opciones son ideales para adquirir ese regalo perfecto. Eso sí, tómese su tiempo para pensar, porque en su abanico de propuestas tiene para escoger entre vinos, espumosos, licores, cervezas, sidras, destilados y bebidas sin alcohol. Pero no se preocupe, puede llamarles para recibir un asesoramiento si lo necesita, o dejarse guiar por el listado de las diez propuestas más vendidas que encontrará en su web.

Regalos placenteros

Cuando se trata de regalar, el límite lo pones tú y la confianza que tengas con la persona a la que destinas tu obsequio. El placer está intrínseco en cada regalo, de una manera u otra, ya que buscamos la felicidad y sorpresa en los rostros. ¿Has pensado en regalar placer físico? Cada vez es más habitual ver debajo del árbol navideño un presente sensual o una experiencia atrevida y original. Cosmética erótica, aceites para masajes, lencería, lubricantes,... entre otras, son algunas de las propuestas cargadas de erotismo para disfrutar de unas fiestas diferentes llenas de sensualidad.

En busca de inspiración

Pero a veces, la magia de regalar no está en el regalo, de hecho, más probablemente la magia resida en tomarse tiempo en pensar en esa persona a la que queremos regalar. Tal vez a ustedes les pase que disfrutan más buscando el regalo perfecto que el hecho en sí de entregarlo. Para eso le invitamos a inspirarse a través de un paseo por los centros comerciales; un acierto. En este sentido, Porto Pi seguro que le embriagará de propuestas para todo de tipo de personas, electrónica, ropa, cosmética, juguetes... Su ubicación es perfecta para perderse una horas imprevistas en busca de la mejor idea. Algo parecido pasa con El Corte Inglés, tan bien situado en el centro de Palma que entrar y perderse es casi una obligación para el buen cazador de regalos. Por otro lado, Fan Mallorca también tiene ese encanto de centro comercial con muchísima oferta, no solo de productos, sino de prestigiosas marcas. Además, en cualquiera de ellos está la posibilidad de pasar el día entero porque disponen de servicios de comida y entretenimiento para descansar entre regalo y regalo. Obviamente, estos no son los únicos lugares que visitar en Mallorca, el pequeño comercio es siempre una oportunidad de encontrar lo que uno busca en cualquier municipio de Mallorca.