Los sueños son el reflejo de lo que vivimos, pensamos o sentimos. Cuando estamos en la fase de imaginar mientras dormimos lo hacemos desde nuestro subconsciente, por eso al hacerle caso estamos dialogando con lo que nosotros mismos tenemos dentro pero que a veces no nos atrevemos a descontracturar para no afrontarlo.

Los sueños con aquella persona con la que mantenemos una relación sentimental pueden ser de muchos tipos, pero resultan especialmente reveladores cuando aparecen en ellos terceras personas. Esto es lo que significa soñar que tu pareja te engaña.

Miedo a la infidelidad

Si piensas que soñar que tu pareja te engaña está relacionado con la infidelidad, no te equivocas, aunque no sea tan simple como puede parecer. Y es que esto no significa que la persona a la que quieres te esté engañando, sino que tienes un miedo terrible a que lo haga. Además, hay factores emocionales que también influyen en este tipo de sueños sin necesidad de que haya terceras personas.

Las razones por las que se te presenta este tipo de sueño pueden ser varias. Una de las más frecuentes es que surja como un eco de malas experiencias pasadas en las que sí padeciste una infidelidad real y te engañaron, por lo que incluso podrías estar reviviendo en sueños lo que ya te pasó una vez. Otra posibilidad es que padezcas cierta falta de confianza en ti mismo, la cual provoca una baja autoestima que deriva en sueños que pone en cuestión tu relación sentimental.

Por otro lado, no podemos ignorar que es posible que puedas sentir desconfianza por tu pareja por alguna razón determinada. Así que, en esta categoría de sueños tanto o más que en cualquier otra, deberás ser honesto contigo mismo para contestar a estas preguntas. Después de todo, es posible que sí hayas detectado algunos gestos, algún mensaje en redes sociales o algún comentario en tu pareja que te haya hecho sospechar. En ese caso, tu desconfianza sí estará fundada. De hecho, si sueñas que te está engañando delante de tus narices, sé cauto, porque puede ser un reflejo de lo que tu subconsciente sí ha percibido durante el día a lo que tú no has prestado atención.

Sea como fuere, si no lo hablas y lo afrontas, eso que te preocupa seguirá apareciendo en tus sueños y tu subconsciente te seguirá alertando de una situación que puede ser real o no. Tendrás que averiguarlo.

Con quién es infiel tu pareja en el sueño

Otro matiz que hay que tener en cuenta en este tipo de sueños es quiénes son sus protagonistas. Puede ser que sueñes que tu pareja es infiel con una persona desconocida, por lo que lo más destacado será el hecho en sí. Pero cabe la posibilidad de que sueñes con otra persona que sí conozcas y, en este caso, la situación cambia.

En el supuesto de que sueñes que te engaña con su expareja, debes ser consciente de que puede que tengas algún problema de autoestima respecto a ella. Puede que sientas inseguridad, ya sea por el aspecto físico o intelectual, o que te estés comparando constantemente con la ex. Incluso es posible que sea tu pareja quien te hable demasiado de su anterior relación y haga comparaciones entre las dos, por lo que también podría provocarlo.

Es posible que creas que todavía la quiere o que desconfíes de lo que te dice. En cualquier caso, una buena comunicación es la base de cualquier relación, así que hazle caso a tu subconsciente sobre las emociones que te provoca y sé sincero en tu relación para descubrir si tus temores e inseguridades son infundados o si es necesario dejar las cosas claras con tu pareja.

Necesidad de atención

Existe otra causa por la que puedes soñar con una infidelidad de tu pareja. Es posible que te sientas poco atendido por ella, que percibas que te ignora y que no se interesa por lo que tú haces, y que no se ocupa de ti porque su atención va para otras cosas, ya sea el trabajo, los hijos, el deporte o los amigos. Cuando esta situación se produce, es posible que tu subconsciente la simplifique pensando que está con otra y presentando en sueños una infidelidad que no tiene por qué ser en absoluto real, sino el temor personificado de que hay otros asuntos que le interesan más que tú. O, al menos, así es como te sientes.

De nuevo, esto se solventa con una buena comunicación. Dile a tu pareja cómo te sientes y que necesitas que paséis un poco más de tiempo juntos o que te tenga en cuenta. Recuerda que no va a poder corregir ningún comportamiento ni darte lo que quieres si ni siquiera se lo pides.