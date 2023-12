Si eres de los que les gusta adelantar sus compras de Navidad para no ir cuando hay más aglomeraciones de gente o para no quedarte sin el regalo que quieres tienes que saber que esta semana lleva consigo dos días que son festivos, por el puente de la Constitución, y uno de ellos no será de apertura. El más próximo que es este miércoles día 6 todas las tiendas de ropa permanecerán cerradas exceptuando el Mallorca Fashion Outlet que abrirá en su horario habitual de 10:00 a 22:00h, El Corte Inglés de Jaume III al estar en una Zona de Gran Afluencia Turística también hará lo mismo abriendo a partir de las 11:00h.

Por otra parte, Zara y H&M al estar sus tiendas ubicadas en ZGAT harán lo mismo. De todas maneras lo mejor es llamar antes de ir para confirmar. El viernes día 8 si que es un festivo de apertura comercial y por ende todas las tiendas de moda: Pull&Bear. Mango, Zara, Benetton, entre otras, estarán abiertos en su horario habitual, al igual que los grandes centros comerciales como Fan Mallorca, Alcampo, Carrefour y Mallorca Fashion Outlet. Así que ya sabes, puedes aprovechar el viernes para acercarte hasta el comercio que más te apetezca para realizar tus compras, si prefieres esperar un poco te adelantamos que el próximo domingo 17 de diciembre es el día indicado para volver a ver las tiendas abiertas.