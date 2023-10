«No hay alternativas saludables a los ultraprocesados».

Aunque han pasado varias semanas desde que los niños han regresado a las aulas hay una serie de factores que son imprescindibles desde el primer día hasta el último. Los estudiantes necesitan energía y una alimentación llena de nutrientes para afrontar cada mañana la jornada escolar, ya que de esta forma, logran una mejor concentración y aprendizaje que les ayudará a lo largo del día. Para conseguirlo es muy importante qué tipo de meriendas les preparan los padres. Es en ese momento cuando les surge un dilema sobre qué meten en la mochila de sus hijos. Por ese motivo, hemos contactado con la nutricionista mallorquina Rosa Rullan para que nos explique y nos aporte ideas de almuerzos saludables para llevar al recreo.

La experta en este ámbito ha comentado que las meriendas pueden ser muy diferentes dependiendo de cada persona. Sin embargo, un bocadillo de pan integral con algún queso, fiambre de pavo de calidad, salmón, aguacate o hummus; un yogur natural con frutos secos o una fruta y un puñado de frutos secos, son algunos ejemplos de almuerzos sanos que ha mencionado. «Y si somos más cocinitas, podemos hacer un banana bread sin azúcar o unas magdalenas saludables», ha añadido. En cuanto a las personas vegetarianas y veganas, ha asegurado que las opciones serían las mismas que las anteriores, cambiando los fiambres o quesos por hummus o por patés vegetales y los yogures de vaca por yogures de soja o de coco sin azúcar.

Otro tipo de merienda que se suele poner a los niños son los alimentos ultraprocesados. Rosa Rullan ha afirmado que «no hay alternativas saludables» a este tipo y que «lo mejor es no comerlos y aprender que no son alimentos que tienen un sustituto». La nutricionista deja claro que aunque están saliendo muchas opciones de ‘alternativas saludables’ a las galletas, cereales, bizcochos, «la mayoría no lo son tanto como nos pensamos, es puro márketing». Por eso, pide reducir su consumo al máximo y comer alguno de estos dulces un día puntual.

En el caso de los celíacos, si queremos prepararle un bocadillo a nuestro hijo tendremos que mirar que el pan que consumimos sin gluten no sea un ultraprocesado. La dietista mallorquina ha subrayado que en los supermercados la mayoría de panes que venden sin gluten «tienen una lista infinita de ingredientes, y la mitad no son de lo más recomendado». Por eso ha insistido en que los mejores son los que se compran en la panadería y están hechos a base de trigo sarraceno, harina de arroz, avena sin gluten y harina de maíz.