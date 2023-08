Independientes, nocturnos o con siete vidas, mito que se creen de los gatos que son erróneos. Estos animales son tanto adorables como misteriosos, y demasiado inteligentes. Sin embargo, nos vemos envuelto en creencias falsas que hacen que cometamos errores a la hora de cuidarlos y prestarles atención. Por eso, aquí traemos los 5 mitos erróneos sobre los gatos, que aún en día siguen sorprendiendo a la gente.

1. Independientes

Lo cierto es que el carácter de los felinos es diferente al de los perros. Los gatos disfrutan de sus momentos solitarios y son más autónomos, pero esto no significa que no necesiten de nuestra atención, cariño y dedicación. Por culpa de esto, muchas veces se descuida a estas mascotas y desarrollan ansiedad por separación.

2. Son más fáciles de cuidar

No suele ser necesario sacarlos a pasear, pero ya hay mucha gente que ejerce esta práctica, a diferencia de los perros que se deben sacar a pasar al menos tres veces al día. Esto no significa que no tengamos que interactuar activamente, jugar y presentarles retos psicológicos. Necesitan cuidados específicos y hacer ejercicio, para que se mantengan en forma.

3. Odian el agua

Lo de que a los gatos no les guste el agua es un mito a media verdad, ya que normalmente no les suele gustar pero siempre existen excepciones. Como por ejemplo las razas como los Maine Coon y los gatos del bosque de Noruega. Estos felicos sí que están predispuestos gracias a su tolerancia al agua.

4. Tienen 7 vidas

Los gatos son animales ágiles y tienen reflejos asombrosos que les permiten escapar de situaciones arriesgadas pero eso no quiere decir que tengan siete vidas. Este mito surgió debido a la condición física del gato, ya que pueden salir relativamente intactos de caída o accidentes.

5. Son nocturnos

Estos animales pueden llegar a dormir alrededor de 18 horas al día. Esto les deja un rango de seis horas de actividad. Aunque sean más activos por la noche debido a sus características felinas e instintos de caza por el anochecer y el amanecer no quiere decir que no duerman.