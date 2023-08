¿Es bueno perfumar a tu perro?

¿Alguna vez te has planteado perfumar a tu perro? A mucha gente le gusta tener un aroma agradable y quieren lo mismo para sus caninos. En esta búsqueda de proporcionar bienestar y atención a las mascotas, algunas marcas han creado colonias específicas para su pelaje. Estos productos se venden para satisfacer las necesidades de una variedad de mascotas, entre ellos, perros, gatos y hurones. Sin embargo, es importante reflexionar, antes de adquirirlos, si realmente es algo necesario para estos animales de compañía.

Por ejemplo, cuando los perros juegan en el exterior, se mojan y ensucian con barro, pueden llegar a desprender un olor intenso. Es aquí, cuando los dueños quieren aplicar un perfume a sus cachorros. Sin embargo, algunos expertos animalistas desaconsejan el uso de estos aromas. El principal motivo es porque el olfato de un perro está mucho más desarrollado que el de las personas. Por lo tanto, es muy posible que les resulte demasiado fuerte, e incluso pueda llegar a dañar su sentido olfativo. Además, su percepción del olfato les ayuda a relacionarse con el entorno y otros de su especie.

Por otro lado, en las peluquerías caninas tras realizar el servicio de lavado, secado y peinado, tal y como asegura Toni Sancho, empleada de la peluquería de mascotas Dogma, «se perfuma a los perros con un producto no nocivo». Estas fragancias, entre sus ingredientes, no tienen alcohol ni pH. La especialista en cuidados caninos advierte que no se deben utilizar a diario, y que, además, los de buena calidad suelen perdurar entre dos o tres días. No obstante, es importante mencionar que no hay publicadas investigaciones científicas sobre el uso de colonias, por lo que se trata de la valoración final de los dueños. En Amazon hay distintas opciones, entre ellas, la mejor valorada es el perfume para perros Artero, disponible por 21,71 euros, con esencia a vainilla, madera y caramelo.