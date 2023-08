En el gesto cotidiano que tiene el conducir existen algunas prácticas que aunque parezcan insignificantes podrían marcar la diferencia en situaciones de riesgo. Este es el caso de abrochar los cinturones traseros del coche incluso cuando no llevemos a nadie. ¿Por qué es tan importante? ¿Cómo podría salvar vidas? Vamos a explicarlo.



Los cinturones de seguridad son un componente vital de cualquier vehículo, no solo por el papel protector que desempeñan para nosotros y nuestros acompañante, sino también por un factor menos conocido, su influencia en la estabilidad. En caso de tener un accidente, los objetos sueltos dentro del coche, incluyendo los cinturones de seguridad no abrochados, pueden convertirse en proyectiles voladores que ponen en riesgo a los ocupantes del vehículo. Según los últimos estudios de seguridad vial, un objeto suelto puede alcanzar hasta 50 veces su peso en un impacto a 50 km/h.

Los viajes en coche pueden ser más seguros gracias a este truco. Foto: Pexels -Kelly- Si los abrochamos en su sitio mejoramos la estabilidad del vehículo, ya que estos componentes están anclados al chasis del coche y aportan una rigidez adicional a la estructura del vehículo. En caso de un choque, esta tensión extra puede ayudar a reducir la deformación de la cabina, protegiendo a los ocupantes de las primeras filas. También actúan como una red de firmeza adicional, ya que en caso de un vuelco, los cinturones traseros pueden ayudar a evitar que las personas que se encuentren en las plazas delanteras sean expulsados del vehículo. Por lo tanto, tener la costumbre de poner los cinturones de seguridad traseros, incluso cuando están vacíos, es un gesto simple pero de vital importancia. No solo puede proteger a los ocupantes del vehículo en caso de accidente, sino que también puede ayudar a mantener la integridad estructural del coche. Sin embargo, es importante recordar que aunque tengamos la costumbre de hacerlo, esto no sustituye la importancia de asegurar correctamente todos los objetos que se encuentren sueltos en el vehículo. Esto incluye equipaje, mascotas, y hasta los teléfonos móviles ya que deben estar asegurados para minimizar los riesgos en caso de un accidente. En conclusión, cada detalle cuenta cuando se trata de seguridad vial. Abrochar los cinturones traseros, aunque parezca un acto trivial, es una medida de precaución que podría salvar vidas. Hacer de esta práctica una rutina es un paso importante para garantizar la seguridad en todos nuestros viajes diarios.