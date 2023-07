Alimentos en verano: ¿Cuáles se adaptan mejor al calor?

En época de verano es costumbre que todos los alimentos que compramos los metamos en la nevera para que no se estropeen por las altas temperaturas, lo que a veces no tenemos en cuenta es que hay algunos de ellos que no necesitan fresco, al contrario, se adaptan bien al calor. Por ese motivo, a continuación te mencionamos los más comunes.

Tomates Lo mejor es dejarlos fuera ya que dentro de la nevera pierden su textura y el sabor, preferible en un lugar alejado de la luz y que sea fresco y seco. Aconsejamos no comprar muchos de golpe ya que maduran rápido. Patatas Al igual que los tomates el mejor sitio es en un lugar fresco y seco, pero sobre todo alejado de la luz solar, si las pelamos sí que debemos dejarlas dentro de un recipiente con agua dentro de la nevera para que no se estropeen. Hierbas aromáticas Debemos tener en cuenta que se marchitan antes de tiempo si las conservamos en el frigorífico y además no desprenden el mismo olor. Si aún así preferimos dejarlas dentro, podemos comprar un producto que venden para conservarlas. Productos que venden para conservar las hierbas aromáticas. Foto: Mipan Miel Este producto no necesita frio para conservarse en perfecto estado, además no caduca, con lo cual es perfecto. Como en los anteriores casos mejor si está en un armario lejos de la luz del sol. Frutas Algunas de ellas pierden sabor y además maduran antes al estar en el frigorífico (aunque de cada vez más las veamos así), entre ellas se encuentran plátanos, manzanas, peras, piña… Como puedes observar la costumbre de dejar estos alimentos en la nevera «por si acaso» no es una buena idea debido a la falta de propiedades que pueden tener, eso sí, si nuestra cocina está muy caliente o con mucha humedad en algunos casos si sería necesario introducirlos. En el mercado existen neveras con cajones que adaptan el tipo de humedad y temperatura según las verduras o frutas que metamos.