Mujeres y deporte: Conoce los 3 mitos falsos del fitness.

Para que tus ejercicios se vean reflejados en tu cuerpo y por lo tanto sean eficientes, debemos alejarnos de todos aquellos mitos que en realidad solo nos entorpecen nuestra progresión deportiva. Es normal tener dudas acerca de si lo que sabemos sobre el fitness es verdad o mentira, ya que existen muchas versiones y formas de entender el deporte. Aquí te desvelamos 3 mitos sobre el fitness más enfocado en mujeres.

Ejercicios aeróbicos y de peso

Se tiende a pensar que los ejercicios aeróbicos adelgazan mientras que los de peso ensanchan. Pero la realidad es que los ejercicios que contiene peso nos permite tener unos músculos más tonificados y aumentan el metabolismo basal, eso hace que la energía que gastamos estando en reposo sea mayor. Por lo tanto, los ejercicios de peso son igual de efectivos que los ejercicios aeróbico, incluso más, puesto que la base del fitness es la fuerza.

El agua con azúcar quita los dolores musculares

Esta afirmación también resulta ser falsa, ya que el dolor muscular de aparición tardía aparece después de haber estado sin haber hecho ejercicio durante un periodo largo de tiempo. No se trata del ácido láctico del cuerpo sino que es causado por las microrupturas que se producen en las uniones entre músculos y tendones al hacer movimientos fuertes, a los cuáles no estamos acostumbrados, por lo tanto el utilizar agua con azúcar no funcionaría.

Los carbohidratos

Los carbohidratos son importantes para nuestra salud igual que cualquier otro tipo de alimento. El problema viene cuándo los consumimos en exceso. Entonces podríamos decir que el aumento de calorías totales son lo que nos hacen engordar, ya que el cuerpo reserva las calorías procedentes de la grasa como combustible directo para el músculo. Sin embargo, si nos excedemos se creará un porcentaje mayor de grasa al que necesitamos y por lo tanto eso hará que engordemos.

Es importante llevar una dieta equilibrada sin obsesionarse, igual que con el ejercicio. Tampoco hay que olvidarse que no existe un peso perfecto, cada persona es individual y su cuerpo tiene necesidades diferentes. Por eso, es recomendable saber como funcionamos y a partir de ahí aplicar una rutina de ejercicios y de comida.