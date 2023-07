¿Es bueno cortar el pelo a los perros en verano?

En verano el calor sofocante nos afecta tanto a los humanos como a nuestras mascotas. Nos viene muchas dudas acerca de como ayudarles a que tengan menos calor, también nos preguntamos si tiene algo que ver con el exceso de pelaje o si necesitan un corte inmediato. Depende de la raza del perro no es recomendable cortarles el pelo, por eso, debemos saber que es lo mejor para nuestra mascota antes de actuar. Lo que si que podemos confirmar es que los expertos desaconsejan totalmente rapar a un perro, ya que al igual que nosotros, debemos proteger al perro de las radiaciones solares. El pelaje no solo evita quemaduras sino que también les previene de padecer cáncer de piel. También hay que tener en cuenta que los ayuda a resguardarse del frío igual que del calor.

Ante la duda de si debemos o no cortarles el pelo en verano la respuesta es que no deberíamos, sino que hay muchas otras opciones mejores para aliviarles del calor. Realizar un cepillado regularmente es de gran ayuda para quitar el exceso del pelo que no sirve. Asegurar su hidratación y proporcionarles un acceso a agua constante, y tener un espacio de sombra para ellos es otra opción. También hay que evitar caminatas muy largas, ya que se pueden quemar las patas y producirles heridas en sus almohadillas. ¿Por qué razones no se debe cortar el pelo? Como ya hemos explicado, el pelaje les protege del calor y de los rayos UV, además de regular su temperatura y actuar como resguardo contra los problemas dermatológicos y también es un obstáculo para insectos y alergias.

Por otro lado, las razas que no deberían acudir a una peluquería son los Golden Retrievers, Pomerania o los Mastines, entre otros. ¿A qué se debe esto?, estos tipos de perros tienen dos capas de pelo y si cortamos la primera la igualaríamos con la segunda, por lo tanto dejamos al perro expuesto tanto al sol como al frío. El pelaje no solo es una parte estética sino que cumple muchas características y es esencial para su anatomía.