Cítricos con vitamina C

Con la llegada del frío llega la temporada de recolectar y consumir naranjas y demás cítricos; una fruta muy característica del Mediterráneo y muy importante desde antaño para ayudar a combatir resfriados, gripes y otros problemas de salud gracias a su elevado contenido de vitamina C. Hoy nos centramos en el cultivo de la naranja en ecológico. Diferentes estudios explican que los valores de la vitamina C son significativamente superiores en el caso de la fruta ecológica, con diferencia entre variedades. Por ejemplo, la naranja navel en ecológico tiene un 15 % más de vitamina C que la convencional y las clementinas un 29 % más. Y, además, la cultivada en eco está más bien pagada, con buena salida al mercado. Si la convencional se paga a entre 23 y 30 céntimos, la eco está entorno a los 70 y 80 céntimos, e incluso puede llegar a un euro.

Los productores recolectan la fruta en el punto óptimo de maduración y en pocas horas llega al consumidor, el conocido kilómetro 0. Este canal corto de comercialización evita que se tenga que conservar en cámaras en frío.

Aunque no lo parezca, su cultivo no es complicado. La Associació de Productors Ecològics (APEMA) asesora a los payeses y productores. El técnico Miquel Serra explica que cultivar naranja en eco no supone ningún problema porque no tiene muchos contrarios. Hay un hongo, fitoftora, y la mosca (Ceratitis capitata). Ésta tiene una afección importante pero también se puede combatir con los productos autorizados.

Serra recuerda que hace unos 30 años había el virus de la tristeza que hizo mucho daño a las plantaciones de naranjos y obligó a cambiar muchos pies. En Mallorca actualmente hay 61 hectáreas dedicadas a los cítricos, principalmente naranjo y en menor medida limoneros o mandarineros. En Baleares son 74 hectáreas.

El técnico Miquel Serra.

El naranjo, aunque le gusta el agua y que lo rieguen, es un árbol resistente y se puede hacer en secano, aunque posiblemente disminuya su producción. «Tiene capacidad para que sus raíces vayan a lo hondo, pero si se acostumbra a regarlo suele quedar en superficie, por eso se dice que a los naranjos, si los riegan no es necesario cultivar su alrededor», explica Serra.

Como curiosidad, aunque a simple vista no lo parezca y la tendencia sea arrancarla, que haya vinagrella bajo los naranjos ayuda a frenar la propagación de enfermedades. Ahora ésta empieza a nacer «y hace esta alfombra que ayuda a conservar la humedad. Además, cuando una naranja podrida cae sobre la vinagrella no hace aquella nube de esporas que es lo que contamina la zona de debajo los árboles y propaga las enfermedades», comenta Miquel Serra. El naranjo es un árbol que no necesita mucha luz, pero se tiene que tener en cuenta en el momento de hacer la poda de hacerla de tal manera que por toda la copa entre luz al interior.