Oli de Mallorca presenta su nuevo cóctel

En Arlequín Restaurante & Coctail Bar tuvo lugar la presentación del cóctel Oli de Mallorca 2023. Joan Mayol, presidente de la DO, aseguró que «el aceite es la grasa más saludable para celebrar tanto con pa amb oli como con óleotapas o sofisticados cócteles». El Cóctel 2023 de la DO ha sido creado por Fran Marcos. Su Perfect Pear lo elaboró con ginebra mallorquina Suau, licor de pera, cardamomo, cítricos, romero y aceite de la DO Oli de Mallorca de la variedad picual, que acompañó con helado de pera, aceite de oliva virgen y crocante de almendra. Los invitados degustaron esta tapa veraniega junto al exquisito cóctel de verano.