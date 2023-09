La actriz Úrsula Corberó, que triunfa en la actualidad como protagonista de la nueva serie de Netflix El cuerpo en llamas, está ahora inmersa en las entrevistas sobre este proyecto. En ellas ha explicado como ha sido el rodaje y ha contado anécdotas tanto profesionales como personales. Una de ellas ha sido durante la entrevista en 'La Script', el podcast de María Guerra, en el que ha confesado que en el colegio no era una chica muy popular porque desde pequeña sufre una enfermedad de desarrollo que afecta a su crecimiento y sobre todo a sus huesos.

«Era muy pequeña. No lo he dicho nunca porque suena un poco mal pero tengo un retraso óseo de cinco años. Claro ahora no se nota porque tengo el cuerpo de una de 30 en vez de una de 35. A mí me bajó mi primera menstruación con 17 años. Muy fuerte. Es que a mí me empezaron a crecer los pelillos del sobaco a esa edad. Eso hizo que con 15 años mis amigas ya utilizaran la XS de Berskha y yo con la talla 14 de Zara Kids. Me hacían un poco de bullying con eso», ha dicho.

La actriz está promocionando El cuerpo en llamas interpretando a Rosa Peral. La joven que está en prisión por el crimen de Pedro Rodríguez, un agente de la Guarda Urbana de Barcelona al que mató junto a su amante Albert López, que interpreta Quim Gutiérrez.