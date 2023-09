Jorge Javier Vázquez ha regresado por todo lo alto. El lunes por la noche se estrenó su nuevo programa Cuentos Chinos de Telecinco, que compite directamente con El hormiguero de Antena 3. La primera colaboradora que apareció fue la humorista Susi Caramelo, que le preguntó al presentador el motivo de su baja médica a mediados de mayo.

«El 18 de mayo acabo en urgencias de un hospital por una subida de tensión. La verdad es que me di cuenta de que no podía seguir tirando de mí. Todo el mundo sabe que en esta empresa se ha producido una transición que fue especialmente dolorosa en Mediaset para mí por muchísimas razones que mucha gente sabe», dijo.

A ver, ayer pasé lista y lo cierto es que faltasteis cientos. Cientos de miles, quiero decir. Así que corred la voz. A los que estuvisteis, a sus pies. Gracias eternas siempre. Hoy también vuelve a ser hoy. Siempre es hoy. pic.twitter.com/jeOUpiKxst — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) September 12, 2023

También añadió que «durante la baja médica fui capaz de atar cabos, fui capaz de saber exactamente qué ocurrió y quiénes participaron para que eso sucediera. No olvido, pero vuelvo sin ningún tipo de animo revanchista». El presentador explicó que está en el programa «por el apoyo que me ha brindado Alessandro Salem, consejero delegado de Mediaset». Sin embargo, dejó claro que «estoy muy nervioso y vengo a entretener, solo pido que la gente que no trabaja, que no enrede».