El 7 de septiembre no solo es el aniversario de Mecano, como dice su canción. La serie Aquí no hay quien viva cumple 20 años desde su primer capítulo en televisión y para celebrarlo el autor Javier P. Martín estrena el libro Aquí no hay quien viva: Detrás de las cámaras: la delirante historia de esta nuestra comunidad. Para recordar ese momento hay que remontarse a 2003. Ese día la comunidad de vecinos de la calle Desengaño 21 llenó por primera vez de diversión y risas muchos hogares españoles.

A partir de allí y durante sus cinco temporadas en Antena 3 fue uno de los espacios televisivos más vistos. Sin embargo, el 6 de julio de 2006 se emitió su último capítulo, que dejó un vacío entre sus espectadores. Aunque a lo largo de los años se cambiaron algunos de sus personajes hubo otros que se mantuvieron desde el principio hasta el final. Este es el caso de Juan Cuesta, Emilio, Mauri, Vicenta, Concha, Marisa, Lucía o Belén. Ahora, con motivo de la celebración de sus 20 años hemos recopilado tres grandes escenas de Aquí no hay quien viva, y sus míticas escenas que a día de hoy la gente utiliza con mucho humor. «Las caras Juan, las caras» En el ranking de las mejores escenas de Aquí no hay quien viva no podía faltar «las caras Juan, las caras». Esta coletilla se ha convertido en un expresión que se utiliza con frecuencia en las conversaciones del día a día. No obstante, vamos a recordar lo que ocurre en este preciso momento del capítulo. Paloma y Juan Cuesta le dan un regalo a Mauri y Fernando, mientras ellos lo abren sin saber qué es, Juan lo está grabando todo con una cámara de vídeo y Paloma pronuncia la famosa frase «las caras Juan, las caras». Conexión Wifi Otro momento que cualquier fan del espacio televisivo seguro que recordará es este. Concha, Vicenta y Marisa se acaban de comprar un ordenador y la persona encargada de instalarlo les menciona algunas de sus características. Sin embargo, la forma de hacerlo es un tanto peculiar, ya que se asemeja más a la de un robot que a la de un humano. Una vez terminada la explicación ninguna de ellas ha entendido nada y se preguntan quién es la primera en utilizarlo. «Tú no eres fea, tú eres del montón» La relación entre Emilio y Belén, a la que todos los seguidores de la serie le tienen un especial cariño, siempre ha tenido un papel muy importante tras pasar por distintas etapas. Por ese motivo, alguna de sus escenas tenía que estar en esta lista. En el capítulo cinco de la temporada cuatro, el portero y la vecina están manteniendo una conversación que a medida que avanza va empeorando. «Cariño tú no eres fea, tu eres del montón bueno», así empiezan las primeras palabras de Emilio ante la mirada de Belén. Tras poner varios ejemplos de otras vecinas el portero termina diciéndole «tú eres casi lista y casi guapa».