Los hermanos más queridos del cine español revolucionaron la noche de este martes El Hormiguero de Antena 3. Tras el estreno de la nueva temporada con la visita de Isabel Pantoja, Pablo Motos recibió a Mario y Óscar Casas. En esta visita, presentaron su última película juntos, en la que Mario se estrena como director: Mi soledad tiene alas. Los dos han aprovechado la ocasión para contar cómo ha sido esta experiencia juntos y muchas otras anécdotas.

Mario reveló que no les dejaba a los actores ver las escenas que rodaban: «Se vieron por primera vez el día del estreno». Además, limitaba las relaciones personales entre el elenco. Pablo Motos se ha extrañado y le ha preguntado cómo rodar una historia de amor sin contacto entre esos actores. «Pedí un mes y medio de ensayos, y después era magia lo que había, saltaban las chispas por todos los lados», explicó el ahora director. Ha sido entonces cuando el presentador ha comprendido su estrategia de mantener la tensión hasta la propia grabación.

Motos quiso saber todavía más y le preguntó al pequeño de los Casas: «¿Cómo es que tu hermano te dirija en una escena íntima?». «¡Esto va a ser fuerte, tío!», aseguró Mario entre risas. Su hermano ha recreado el momento, que ha sido de lo más explosivo y, además, con la música de Titanic como banda sonora. «Yo estaba metido en un baño y les exigía, les pedía más... Fue intenso, muy intenso», explicó.

¿Se ve Óscar mejor actor que su hermano? «Hemos venido por caminos distintos. Yo lo he tenido a él como referente. Ni mejor ni peor", no se mojó el benjamín de los Casas. Mas su hermano mayor opina que «me ha pegado tres mil patadas en la peli», aseguró. Preguntados por cuál de los dos es más guapo, ambos bromearon sobre la edad. «Mario ya es boomer», comentó Pablo Motos. El protagonista de 'A tres metros sobre el cielo' se defendió alegando que «yo soy joven, aún tengo 37 años, aunque es verdad que mi hermano me dice que ya me ve gestos de persona mayor».